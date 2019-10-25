Ağrılı çocuklar sanatla kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyor

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde faaliyet gösteren "Eleşkirt Aile Destek ve Sanat Merkezi", çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak sanatla buluşturuyor.

İlçede iki yıl önce faaliyete giren ve müzik ile görsel sanatlar alanında ücretsiz hizmet verilen merkez, büyük ilgi görüyor.

Okullardaki ders saatlerinin dışında haftanın belirli günlerinde merkeze gelen öğrenciler, burada çeşitli sanatsal etkinliklerde bulunuyor. Resim, müzik gibi sanatsal faaliyetlerde bulunan öğrenciler, ellerine aldıkları boyalarla merkezin bahçe duvarını rengarenk çiçek desenleriyle boyadı.

Merkez müdürü Uğur Ordu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezlerinde müzikal alanın dışında görsel sanatlar üzerine de çalışma yaptıklarını söyledi.

"Zararlı alışkanlıklardan uzak kalıyorlar"

Öğrencilerin merkezde resim, ebru ve el sanatlarında da kendilerini geliştirdiğini ifade eden Ordu, "Öğrencilerimiz bu kurslar sayesinde terörden ve madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan tamamen uzak ve tertemiz bir geleceğe sahip oluyor." dedi.

Merkezde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 120 öğrencinin bulunduğunu aktaran Ordu, "Özellikle kız çocuklarının dikkatini çeken merkezde geleceğini müzik ve resim ile şekillendirmek isteyen öğrencilerimizin sayısı giderek artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerden Zeynep Efsa Yıldız da okul dışında merkezde sanatsal faaliyetlerle güzel zaman geçirdiklerini belirtti.