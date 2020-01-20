Ağrılı çocukların bidon ve naylonla kızak eğlencesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrılı çocukların bidon ve naylonla kızak eğlencesi - Son Dakika

Ağrılı çocukların bidon ve naylonla kızak eğlencesi

6 saat önce

Ağrı'da çocuklar, sömestir tatilinde kar yağışının ardından buzla kaplanan caddelerde bidondan yaptıkları kızaklarla kayıp eğleniyor.

Ağrılı çocukların bidon ve naylonla kızak eğlencesi, System.String[]

Ağrı'da çocuklar, sömestir tatilinde kar yağışının ardından buzla kaplanan caddelerde bidondan yaptıkları kızaklarla kayıp eğleniyor.

Dondurucu soğukların yaşandığı kentteki 100. Yıl Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar, bidon ve naylonla kayarak eğlenceli zaman geçiriyor.

Soğuk havaya aldırış etmeden gönüllerince kayan çocukların eğlencesi, renkli görüntüler oluşturdu.

Çocuklardan Saim Taşbulut, sömestir tatilini memleketlerinde değerlendirdiklerini söyledi.

Mahallede kayak yaparak eğlendiklerini anlatan Taşbulut, "Bütün arkadaşlarımızla ya top oynuyoruz ya da kızak kayarak eğleniyoruz. Naylon, kızak, bidon en bulduysak kayıyoruz." diye konuştu.

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:46 Kaynak: AA
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