Son Dakika Haberleri: Ağrılı dağcılardan 3 bin 433 rakımda asker selamı
Son Dakika Güncel Ağrılı dağcılardan 3 bin 433 rakımda asker selamı

Ağrılı dağcılardan 3 bin 433 rakımda asker selamı

46 dakika önce

Ağrılı dağcılardan 3 bin 433 rakımda asker selamıAğrı Dağcılık İl Temsilciliği tarafından deniz seviysinden 3 bin 433 metre yükseklikteki Kösedağ'a düzenlenen zirve tırmanışında sporcular, asker selamı verdi.

Ağrılı dağcılardan 3 bin 433 rakımda asker selamı

Ağrı Dağcılık İl Temsilciliği tarafından deniz seviysinden 3 bin 433 metre yükseklikteki Kösedağ'a düzenlenen zirve tırmanışında sporcular, asker selamı verdi.

Kösedağ'a düzenlenen zirve tırmanışına 1'si kadın 14 dağcı katıldı. Deniz seviyesinden 3 bin 433 metre yükseklikteki Kösedağ tırmanan dağcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle zirvede Türk Bayrağı açtılar. Tırmanışın 8 saat sürdüğünü söyleyen Dağcılık Ağrı İl Temsilcisi Servet Arslan, Yapılan tırmanış çok zevkli geçti. Zirvede Suriye'ye yapılan Barışpınarı Hareketi nedeniyle zirvede Mehmetçik'e asker selamı gönderdik. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun dedi.

Ağrılı dağcılardan 3 bin 433 rakımda asker selamı

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 01:35 Kaynak: DHA
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