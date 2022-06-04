Ağrılı Esnaf: "Caminin Abdesthanesine Eleman Alınacak, Ekrem Çelebi. Yani Biz Bu Ekrem Çelebi'den Bir Türlü Kurtulamadık" - Son Dakika
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Ağrılı Esnaf: "Caminin Abdesthanesine Eleman Alınacak, Ekrem Çelebi. Yani Biz Bu Ekrem Çelebi'den Bir Türlü Kurtulamadık"

04.06.2022 23:35

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve Samsun Milletvekili Kemal Zeybek’in Ağrı’da dinlediği bir esnaf; “Hastaneye eleman alınacak, Ekrem Çelebi. Caminin abdesthanesine eleman alınacak, Ekrem Çelebi. Yani biz bu Ekrem Çelebi’den bir türlü kurtulamadık” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in Ağrı'da dinlediği bir esnaf; "Hastaneye eleman alınacak, Ekrem Çelebi. Caminin abdesthanesine eleman alınacak, Ekrem Çelebi. Yani biz bu Ekrem Çelebi'den bir türlü kurtulamadık" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Ağrı programlarının ikinci gününde, Patnos ilçesinde; esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Patnoslu esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledikten sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Patnos ile ilgili dışarıda ekonominin bölgedeki diğer il ve ilçelere göre daha iyi olduğu, Patnos'a çok yatırım yapıldığı yönünde bilgiler vardı. Biz de bunu yerinde görmek istedik. Ama kiminle konuştuysak hep ah işittik. Beyaz eşya satıcısına da otomotiv satıcısına da kuruyemişçiye de lokantacıya da kırtasiyeciye de selam veriyoruz, ah işitiyoruz. İnsanlar borç yükü altında. İş yerlerine uğradığımızda esnafın derdi başka, çalışanın derdi başka. 'Bizi kurtarın' diyorlar."

CHP milletvekillerine sorunlarını anlatan esnaf AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'yi şikayet ederek; "Hastaneye eleman alınacak, Ekrem Çelebi. Caminin abdesthanesine eleman alınacak, Ekrem Çelebi. Yani biz bu Ekrem Çelebi'den bir türlü kurtulamadık" dedi.

Pahalılıktan işsizlikten, yoksulluktan şikayet eden Patnoslular, dertlerini CHP milletvekillerine anlattı. Bir büfe işletmecisi, "30 yıllık bir esnaf olarak çok dertliyim. Çünkü bir liraya sattığımız bir ürünü, yarın bir buçuk liraya satmak zorunda kalıyoruz. Sonra bir bakıyoruz 3 lira olmuş. Kısacası şu an zarardayız" dedi.

Bir kuruyemişçi: "Geçen yıl 60 liraya sattığımız bir ürün şu an 200 lira. Bunun mantıklı bir açıklaması olamaz" diye konuştu. Başka bir esnaf ise, "Çocuklarımıza bakamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bağırmıyor muydu '3 tane çocuk yapın' diye? 2 tanesine bile bakamıyoruz. Mama olmuş 170 lira" dedi.

Bir işçi, "Asgari ücretten bana kalan 200 lira. Ben bu parayla bir geziye gidemiyorum. Kendime üst baş alamıyorum. Bir şey yapamıyorsam boş yaşıyoruz, boşuna çalışıyoruz" diye dert yanarken, şehirlerarası bir otobüs firmasının yetkilisi "İflastayız. 4 otobüs çıkartmam gerekirken 1 otobüs çıkarttım. Paramızı mazota veriyoruz. Her akşam zam geliyor, her akşam. Nasıl olacak bu iş?" diye konuştu.

Ağrılı Esnaf: Caminin Abdesthanesine Eleman Alınacak, Ekrem Çelebi. Yani Biz Bu Ekrem Çelebi'den Bir Türlü Kurtulamadık
Ağrılı Esnaf: Caminin Abdesthanesine Eleman Alınacak, Ekrem Çelebi. Yani Biz Bu Ekrem Çelebi'den Bir Türlü Kurtulamadık
Ağrılı Esnaf: Caminin Abdesthanesine Eleman Alınacak, Ekrem Çelebi. Yani Biz Bu Ekrem Çelebi'den Bir Türlü Kurtulamadık
Ağrılı Esnaf: Caminin Abdesthanesine Eleman Alınacak, Ekrem Çelebi. Yani Biz Bu Ekrem Çelebi'den Bir Türlü Kurtulamadık

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Ekrem Çelebi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrılı Esnaf: 'Caminin Abdesthanesine Eleman Alınacak, Ekrem Çelebi. Yani Biz Bu Ekrem Çelebi'den Bir Türlü Kurtulamadık' - Son Dakika

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