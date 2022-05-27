Ağrılı genç engelliler için atık malzemelerden güneş enerjisiyle hareket eden araç üretti - Son Dakika
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Ağrılı genç engelliler için atık malzemelerden güneş enerjisiyle hareket eden araç üretti

27.05.2022 17:45
Ağrılı genç engelliler için atık malzemelerden güneş enerjisiyle hareket eden araç üretti

Ağrı'nın Tutak ilçesinde teknolojiye merak salan lise öğrencisi İbrahim Hakkı Özer, engelli ve yaşlıların günlük ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılaması için tamamı atık malzemelerden güneş enerjisiyle çalışan çevre dostu 3 tekerlekli araç üretti.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde teknolojiye merak salan lise öğrencisi İbrahim Hakkı Özer, engelli ve yaşlıların günlük ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılaması için tamamı atık malzemelerden güneş enerjisiyle çalışan çevre dostu 3 tekerlekli araç üretti.

Tutak ilçesinde araçların tamirini yapan ailesinin yanında teknolojiye merakı artan ve atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırmak isteyen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Özer, farklı bir çalışma yaptı.

Özer, öğretmeni Taner Yıldız'ın rehberliğinde tamamen atık malzeme parçalarını kullanarak çevre dostu güneş paneli bıraktığı "04 Tutak 04" plakalı aracını, il merkezindeki Millet Bahçesi'nde Valilik koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği'nde" sergiledi.

Araç, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, AA muhabirine, bilim şenliğine katılımın yoğun olduğunu ve atık malzemelerden yapılan aracın beğeni topladığını söyledi.

Şenlikte güzel projelerin olduğunu anlatan Kökrek, "Öğrencilerimizin 300 projesi burada sergileniyor. Şenliğin sonunda üniversitemizden bağımsız denetmenlerce en iyi 3 proje belirlenecek ve onlara ödüllerini vereceğiz. Bu aracımız tamamen güneş enerjisiyle çalışıyor. Aracın güvenirliliği yüksek ve güneş enerjisinden çalıştığı için çevreyi kirletmiyor. Aslında tam bir çevre dostu araç diyebiliriz. Öğrencimiz aracı daha da geliştirerek inşallah ülkemizin hizmetine sunacaktır." diye konuştu.

Öğrenci İbrahim Hakkı Özer ise ailesinin demir doğrama işi yaptığını ve onların yanında bu işi de öğrendiğini belirtti.

Bu aracı geliştirip seri üretime geçmeyi düşündüklerini dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Sıfır Atık Projesi'nden etkilendik. Biz bu aracı tamamen geri dönüşümden yaptık. Sürdürülebilir enerji kaynaklarından yararlanıyoruz. Aracımız tamamen doğaya faydalıdır. Engelliler ve yaşlılar kullanabilsin diye yaptık. Ön ve arka lastiklerini motosiklet lastiklerini kullanarak yaptık. Ailem demir işiyle uğraştığı için demir profillerden bazı bölümlerini yaptım. Koltuğumuz ofis koltuğu ve motorumuz da vinç motorudur. Bunu tasarlamamız yaklaşık bir buçuk yıl sürdü. Atık malzemeleri toplama ve aracı yapmamız bir ay sürdü. Aynı zamanda aracımız güneş enerjisiyle çalışıyor ve benzine ihtiyaç duymuyoruz. 3 saatte şarj oluyor. 50 kilometre gidebiliyor."

Öğretmen Yıldız da iki kişinin araçla her türlü rampayı rahatlıkla çıkabildiğini, tek ayakla kontrol edildiği için engellilerin rahatlıkla kullanabileceğini bildirdi.

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AĞRI'DA ÖĞRENCİLER HURDA MALZEMELERDEN ENGELLİLER İÇİN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL YAPTI AĞRI'DA ÖĞRENCİLER HURDA MALZEMELERDEN ENGELLİLER İÇİN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL YAPTI
Kaynak: AA

Engelli, Tragger, Tutak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrılı genç engelliler için atık malzemelerden güneş enerjisiyle hareket eden araç üretti - Son Dakika


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