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Ağrılı genç tenisçiler Türk bayrağını uluslararası müsabakalarda dalgalandırmak istiyor - Son Dakika

Ağrılı genç tenisçiler Türk bayrağını uluslararası müsabakalarda dalgalandırmak istiyor

08.06.2021 11:14
Ağrılı genç tenisçiler Türk bayrağını uluslararası müsabakalarda dalgalandırmak istiyor, System.String[]

Şırnak'ta düzenlenen Cudi Kupası Tenis Turnuvası'nda erkeklerde şampiyon olan Habip Anak ile finalde karşılaştığı arkadaşı Mehmet Semih Aslan, ay-yıldızlı formayı giymeyi hedefliyor.

Şırnak'ta düzenlenen Cudi Kupası Tenis Turnuvası'nda erkeklerde şampiyon olan Habip Anak ile finalde karşılaştığı arkadaşı Mehmet Semih Aslan, ay-yıldızlı formayı giymeyi hedefliyor.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki tenis takımında yer alan ve 20-23 Mayıs tarihinde Şırnak'ta 138 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Cudi Kupası Ulusal Tenis Turnuvası'nda güçlü rakipleri arasında finale çıkarak erkeklerde birinci olan 16 yaşındaki Anak ile ikinci olan yaşıtı Aslan, Ağrı'ya döner dönmez çalışmalarına ara vermeden devam etti.

Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nun yerleşkesindeki açık ve kapalı tenis sahalarında antrenörleri Fırat Belkis'in koordinesinde antrenmanlarına sürdüren sporcular, hem Göbeklitepe Büyükler Tenis Yaz Kupası'nda derece elde etmek hem de milli takıma seçilip Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmek için sıkı çalışma yürütüyor.

Sporcuların antrenmanlarını izleyip, onlarla bir süre maç yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, AA muhabirine, tenis takımlarının 2010 yılından bu yana çok sayıda sporcu yetiştirdiğini söyledi

Cudi Kupası Tenis Turnuvası'nda Ağrılı sporcuların birinci ve ikinci olmasının çok önemli başarı olduğunu belirten Çalgan, "Devletimiz sağ olsun, imkanlar açısından Ağrı ile diğer iller arasında çok ciddi fark yok. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun talimatıyla Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine çok ciddi spor yatırımları alıyoruz. Tenisten atletizme, kayaktan boksa, tekvandodan badmintona kadar Ağrı'da hamdolsun tesis ya da antrenör sıkıntımız yok. Arkadaşlarımız bu noktada ciddi manada çalışma gösteriyor. Ağrı'da tenis branşında 229 lisanslı sporcumuz var." ifadelerini kullandı.

Çalgan, kentte yetenekli sporcu sayısını artırmak için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayarak, şunları aktardı:

"Biz bu noktada ailelerle görüşüyoruz, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle okullarda yetenek taraması yapıyoruz. Amacımız bölgemizdeki başarılı olabilecek sporcularımızı alt yapıdan alıp yetiştirebilmek. Bunun örneklerini Şırnak'taki yarışmada final oynayan sporcularımızdan görebiliriz. Asıl amacımız Türkiye Tenis Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırımlarıyla Ağrı'dan yetişecek sporcularımızı ülkemizi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil etme kabiliyetine ulaştırmaktır."

Habib Anak: "İki Ağrılının finalde karşı karşıya gelmesi gurur duyulacak bir şey"

Genç tenisçi Habib Anak ise babasının inşaat işçisi olduğunu ve 5 yaşındayken ağabeyinin tenis antrenmanlarını izlemeye gelirken antrenör Fırat Belkis ile tanışıp tenise başladığını bildirdi.

Yaklaşık 11 yıldır tenisle ilgilendiğini, hem coğrafi anlamında hem de kış açısından zor bir kentte antrenmanlarını aksatmadıklarını anlatan Anak, şunları kaydetti:

"Şampiyonluklarım ve derecelerim var. Cudi Kupası güzel bir turnuvaydı. İstanbul ve Mersin'den gelen 2 seribaşı sporcuyu eleyip şampiyonluk elde ettim. İki Ağrılının finalde karşı karşıya gelmesi gurur duyulacak bir şey. Hocamız da bizimle çok gurur duydu. 138 sporcunun içerisinde şampiyon olmak çok güzel duyguydu. Finalde 11 yıllık arkadaşım Mehmet Semih Aslan ile karşılaştım. Şampiyon oldum ama yenilseydim bile üzülmeyecektim çünkü şampiyonluk yine Ağrı'ya gelecekti. Milli takıma seçilerek Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek istiyorum."

Tenisçi Mehmet Semih Aslan da 5 yaşından beri ilgilendiği teniste çok sayıda derece elde ettiklerini ve yıllardır aynı sahada antrenman yaptığı arkadaşıyla finalde karşı karşıya gelmenin gurur duyucu olduğunu dile getirdi.

Aslan, kendisinin de arkadaşı Anak gibi milli takıma girip ülkesini ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil etmek istediğini sözlerine ekledi.

Şampiyon, Şırnak, Tenis, Ağrı, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ağrılı genç tenisçiler Türk bayrağını uluslararası müsabakalarda dalgalandırmak istiyor - Son Dakika Spor


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