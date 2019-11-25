Ağrılı gençler öğretmenlerinin mezarını ziyaret etti

Ağrı'da bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllüleri, hayatını kaybeden öğretmenlerinin mezarını ziyaret ederek dua okudu.

Ağrı Gençlik Merkezi gençlik liderleri Cihangir Aslan ve Fatih Eldem ile gönüllü gençler, vefat eden öğretmenlerinden Nurgül Gelturan ve Önder Baydar'ın kabirlerine ziyarette bulundu.

Öğretmenlerin kabri başında dua eden gönüllüler, mezarlara karanfil bıraktı.

Cihangir Aslan, ziyarete ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmenleri unutmamak adına böyle bir ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu tür ziyaretleri yapmaya devam edeceklerini dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

"24 Kasım Öğretmenler Günü anısına Ağrı'da görev yapmış ve hayatını kaybeden öğretmenlerden merhum Önder Baydar ve merhume Nurgül Gelturan'ın kabirlerini ziyaret ederek dualar okuduk.

İnşallah her yıl 24 Kasım'da bu etkinliğimizi devam ettireceğiz. Bize eşlik eden gençlik liderlerimize ve gönüllü gençlerimize teşekkür ediyoruz."