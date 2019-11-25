Son Dakika Haberleri: Ağrılı gençlerden anlamlı ziyaret
Son Dakika Güncel Ağrılı gençlerden anlamlı ziyaret - Son Dakika

Ağrılı gençlerden anlamlı ziyaret

6 saat önce

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına hayatını kaybeden öğretmenleri unutmadı.

Ağrılı gençlerden anlamlı ziyaret, System.String[]

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına hayatını kaybeden öğretmenleri unutmadı.


Ağrı Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri Cihangir Aslan, M.Fatih Eldem ve gönüllü gençlik merkezi üyeleri hayatını kaybeden öğretmenlerden Nurgül Gelturan ve Önder Baydar'ın kabirlerini ziyaret etti. Gençlik merkezi üyeleri, öğretmenlerin kabirlerine karanfil bırakarak dualar okudu.


Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Cihangir Aslan: "24 Kasım Öğretmenler Günü anısına Ağrı ilimizde görev yapmış ve hayatını kaybeden öğretmenlerden merhum Önder Baydar ve merhume Nurgül Gelturan'ın kabirlerini ziyaret ederek dualar okuduk. İnşallah her yıl 24 Kasım'da bu etkinliğimizi devam ettireceğiz. Bize eşlik eden gençlik liderlerimize ve gönüllü gençlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - AĞRI

Cihangir, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu
"Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi 25 öğrencisine istismarla suçlanan öğretmen, sınıfın camlarını kağıtla kapatmış! Konya Valisi'nin oturuşunu beğenmediği muhabir konuştu: Makamına giderek özür diledik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 22:44:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrılı gençlerden anlamlı ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]