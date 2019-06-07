Son Dakika Haberleri: Ağrılı gençlerin elle balık avı nefes kesti
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Ağrılı gençlerin elle balık avı nefes kesti

1 saat önce

Ağrılı gençlerin elle balık avı nefes kesti Bayram tatillerini elle balık avlayarak geçirdilerAĞRI - Ağrı'da bir grup gencin sosyal medyada paylaştığı elle balık avı izleyenleri heyecanlandırdı.

Ağrılı gençlerin elle balık avı nefes kesti
Bayram tatillerini elle balık avlayarak geçirdiler
AĞRI - Ağrı'da bir grup gencin sosyal medyada paylaştığı elle balık avı izleyenleri heyecanlandırdı. Azgın suya dalarak bir süre bekleyen genç her çıkışında büyük balıklar avlayarak herkesi şaşırttı.
Ağrı merkeze bağlı Soğana Köyü yakınlarında bulunan akarsuda bayram tatilini geçiren Ağrılı bir grup genç, elle avladıkları balık görüntülerini sosyal medyada paylaştılar. Oldukça azgın olan suda taş diplerinden elle balık avlayan genç izleyenlerin takdirini topladı. Nefesini tutarak suya dalan genç her çıkışında büyük balıkları avlayarak kendisini bekleyen arkadaşlarını çığlıklara boğdu. 'Balık Canavarı' lakabı konulan Aydın adındaki Ağrılı genç kısa sürede avladığı balıklarla herkesi şaşırttı.
Ağrılı gençlerin elle balık avı nefes kesti
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:34 Kaynak: İHA
Ağrı, Yerel
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