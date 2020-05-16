Ağrılı gönüllü gençlerin 'mini konseri' sağlık çalışanları ve vatandaşlara moral oldu - Son Dakika

Ağrılı gönüllü gençlerin 'mini konseri' sağlık çalışanları ve vatandaşlara moral oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde "Gençlik Haftası" dolayısıyla bir araya gelen gönüllü gençler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evde kalan vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına moral olmak amacıyla konser verdi.

Ağrılı gönüllü gençlerin 'mini konseri' sağlık çalışanları ve vatandaşlara moral oldu, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde "Gençlik Haftası" dolayısıyla bir araya gelen gönüllü gençler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evde kalan vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına moral olmak amacıyla konser verdi.

Doğubayazıt'ta Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, hafta dolayısıyla farklı bir projeyi hayata geçirdi.

Kovid-19'la mücadeleyi aralıksız sürdüren sağlık çalışanlarına moral vermek için harekete geçen gönüllü gençler, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi bahçesinde program düzenledi.

Hastanede Kovid-19 hastalarının tedavisiyle görevli sağlık çalışanlarını bahçeye çağıran gençler, programa İstiklal Marşı'nı okuyarak başladı.

Sağlık çalışanlarına gitar eşliğinde şarkılar söyleyen gençler, daha sonra Kovid-19 sürecinde 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlar için caddelerde davul ve zurna eşliğinde sosyal mesafe kuralına uyarak halay çekti.


Sesleri duyarak evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar da gençlere alkışlarla destek verdi.


Doğubayazıt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevim Şimşek Konyar, AA muhabirine, Kovid-19 nedeniyle etkinliklerin bu yıl meydanlarda yapılamayacağını belirtti.

Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere vatandaşların evlerinde kalarak uyduklarını anlatan Konyar, şunları kaydetti:


"Bu yıl alınan tedbirler dolayısıyla etkinlikler meydanlarda değil dijital ortamlarda yapılacak. Ayrıca tüm yurtta 'evde kal' çağrıları devam ediyor. Vatandaşlarımızın bir çoğu tedbirlere uyuyor ve evinde kalıyor. Biz de gençlerimizle kutlamaları onların ayağına getirme kararı aldık. Davul ve zurnalı, yöresel ezgiler eşliğinde caddelerde mini konser verdik. Vatandaşlarımızın gönlünde bir nebze de olsa taht kurmayı başardık. Herkes balkonlardan bize eşlik etti. Ayrıca sağlık çalışanlarımıza bu zorlu süreçte moral vermek için hastane bahçesinde konser verdik."

Doğubeyazıt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 12:28 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrılı gönüllü gençlerin 'mini konseri' sağlık çalışanları ve vatandaşlara moral oldu - Son Dakika

Son Dakika

Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim         
01:02
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi         
00:55
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu         
00:34
Gözaltına alınan Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı         
00:28
ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor         
00:05
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor         
23:58
15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler 15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler         
23:26
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim         
23:18
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti         
23:13
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı         
23:09
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı         
22:52
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti         
22:48
Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek         
22:42
İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı         
22:35
Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor         
22:35
4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu         
22:32
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim         
22:14
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti         
22:06
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım         
22:03
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi 16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi         
21:43
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar         
21:33
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti         
21:27
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı         
21:06
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun         
21:00
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi         
20:53
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı         
20:50
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti         
20:48
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz         
20:46
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim         
20:35
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2020 07:03:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrılı gönüllü gençlerin 'mini konseri' sağlık çalışanları ve vatandaşlara moral oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]