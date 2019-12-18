Ağrılı gönüllüler yaban hayvanları için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrılı gönüllüler yaban hayvanları için seferber oldu - Son Dakika

Ağrılı gönüllüler yaban hayvanları için seferber oldu

6 saat önce

Kışın çetin geçtiği Ağrı'da, Beşir Derneği gönüllüleri, yem bulmakta güçlük çeken kuşlar ve yaban hayvanları için dağ bayır dolaşarak doğaya yem bırakıyor.

Ağrılı gönüllüler yaban hayvanları için seferber oldu, System.String[]

Kışın çetin geçtiği Ağrı'da, Beşir Derneği gönüllüleri, yem bulmakta güçlük çeken kuşlar ve yaban hayvanları için dağ bayır dolaşarak doğaya yem bırakıyor.

Beşir Derneği Ağrı Temsilciği gönüllüleri, bölgede yaşanan kar yağışının ardından beyaza bürünen doğada yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Hayırseverlerin de desteğiyle yem ve et toplayan gönüllüler, çuval ve poşetlere doldurdukları yiyecekleri zorlu yollardan geçerek kırsaldaki yaban hayvanlarına ulaştırıyor.

Haftanın belirli günlerinde sabah ve akşam olmak üzere iki vakit doğaya yem bırakan gönüllülerin duyarlı çalışması, vatandaşların takdirini topluyor.

"Kasaplardan et, esnaftan yem topluyoruz"

Derneğin Ağrı Temsilcisi Umut Oğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllülerle doğadaki kuş ve diğer yabani hayvanlara yem bıraktıklarını söyledi.

Kar yağışı ve soğuk havanın hakim olmasıyla çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden Oğur, şöyle konuştu:

"Kuşlar ve diğer hayvanlar için kasaplardan et, esnaflardan da yem topluyoruz. Bu ürünleri doğaya bırakıp bu şekilde hayvanların karınlarını doyurmaya çalışıyoruz. Suyun kenarında olan yerlerde kuşlar için yem bırakıyoruz. Ayrıca hayvanlar daha çok yerleşim yerlerine uzak olan yerlerde toplanıyor. Kar yağdığı için de burada yiyecek bulamıyorlar. Biz de bu yemleri hayvanlar için dağlara bırakıyoruz."

"Çöplüklerin üzeri karla kaplandığı için yiyecek bulamıyorlar"

Oğur, kentte kış mevsiminin çetin geçtiğini ve uzun sürdüğünü hatırlatarak, tüm vatandaşların yaban hayatı konusunda duyarlı olmasını istedi.

Haftanın belirli günlerinde hem gece hem de gündüz vakitlerde yaban hayatına yiyecek bıraktıklarını anlatan Oğur, şu ifadeleri kullandı:

"Hayvanlar Allah'ın sessiz kullarıdır. Biz onların karınlarını doyurmak zorundayız çünkü Müslümanların o şekilde davranması lazım. Doğuda kışın hava sıcaklığı sıfırın altında 30 derecelere kadar düşüyor. Hayvanlar soğuk havalarda dışarıda yiyecek bir şeyler bulamıyor. Kar yağdığı için çöplüklerin de üzeri kapanıyor ve bu yüzden yiyecek bulmaları daha da zorlaşıyor. Hayvanların karnını doyurmak için gönüllüler olarak böyle bir hizmete karar verdik. 2 yıldır bu hizmeti yapıyoruz ve kış boyunca devam ettireceğiz."

Sabah, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kuyumcular uyardı! Bakır karışımlı düşük ayarlı altın tuzağına dikkat
Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi Erbaa'da 41 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 'Allah' yazılı cennet elması görenleri şaşırtıyor

Son Dakika Haberleri
18:15 İKİ KIZI EVE GELMEYEN ANNE KONUŞTU : EVLATLARIMI ÇALDILAR - Son Dakika
18:15 Gazeteciye saldıran güvenlik görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
18:14 Sakharov ödülü, uygur türkü ilham tohti'nin kızına verildi - Son Dakika
18:14 BM'ye göre 4,7 milyon Venezuelalı ülkesini terk etti - Son Dakika
18:13 Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle buluştu (1) - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 18:20:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrılı gönüllüler yaban hayvanları için seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]