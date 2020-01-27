Ağrılı Güreşçi Cihat Elkatmış Türkiye 2.si oldu

Ağrı'da geleceğin Hamza Yerlikayaları, Taha Akgülleri çıkarma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını devam ettiren, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş takımı madalya kazanmaya devam ediyor. 14 yaşında ki Cihat Elkatmış, katıldığı şampiyonada 44 kiloda Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi.



Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan U15 Grekoromen Küçük Yıldızlar Grup ve Türkiye Şampiyonası 24-26 Ocak 2020 tarihleri arasında Şanlıurfa'da yapıldı. Şampiyonaya antrenörü Oğuz Öztemiz ile birlikte Ağrı'yı temsil eden Cihat Elkatmış, minderde göz kamaştırdı.



30 il, 44 takım ve 650 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Ağrı'yı temsil eden Cihat Elkatmış 44 kg sıkletinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.



Ağrılı güreşçi Cihat Elkatmış, Kayseri'de yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Ayrıca Ağrılı güreşçiler Türkiye şampiyonasına 3'üncü vizesini almış oldu. - AĞRI