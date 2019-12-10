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Ağrılı güreşçilerden 9 madalya

6 saat önce

Elazığ'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Müsabakalarına katılan Ağrılı güreşçiler, 9 madalya kazandı.

Ağrılı güreşçilerden 9 madalya, System.String[]

Elazığ'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Müsabakalarına katılan Ağrılı güreşçiler, 9 madalya kazandı.


Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019 yılı faaliyet programında yer alan "Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Müsabakaları" Elazığ'da yapıldı.


Ağrılı güreşçiler müsabakalarda 9 madalya kazanarak yarışmaları tamamladı.


Elazığ 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'nda yapılan heyecan dolu müsabakalara, 8 ilden 136 sporcu katıldı. Müsabakalara Ağrı'dan da antrenör Oğuz Öztemiz eşliğinde 11 sporcu katıldı.


Müsabakalar sonunda Ağrılı güreşçiler toplamda 9 madalya kazanırken, takım halinde ise topladıkları 122 puan ile dördüncü elde edip yarı finale yükselme hakkı elde etti.


Kolu Kırılan Sporcuya Ziyaret


Ayrıca, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Elazığ'da yapılan "Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Müsabakalarında, yarı final mücadelesinde rakibi ile mücadele sırasında, kolu kırılan Ağrılı güreşçi Abdulkadir Taşin'i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Taşin ailesi, duyarlı davranışlarından dolayı Spor Şube Müdürü Cemil Budak'a ve antrenör Oğuz Öztemiz'e teşekkür etti. - AĞRI

Elazığ, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:54 Kaynak: İHA
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