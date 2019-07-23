Ağrılı haltercilerden Budak'a ziyaret
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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Cemil Budak, 15 Temmuz Şehitleri Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan sporcuları kabul etti.
Ağrı Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:44 Kaynak: AA
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İl Müdür Vekili Cemil Budak, 15 Temmuz Şehitleri Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Türkiye
Şampiyonası'nda başarılı olan sporcuları kabul etti.
Budak, Sivas
Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Halter Federasyonu tarafından 4 Eylül
Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 109 kiloda Türkiye ikincisi Arif Koç, 61 kiloda Türkiye üçüncüsü Emrah Çalışkan
, 96 kiloda Türkiye dördüncülüğünü elde eden Ahmet Kösedağ ve antrenörleri Muhlis Akbaş'ı makamında ağırladı.
Ziyarette sporcular ile antrenörlerini tebrik eden Budak, "Sporcularımız gittikleri şampiyonada ilimizi en iyi şekilde temsil ettiler. Sporcularımızı ve antrenörlerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.
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