Ağrılı hayırseverler ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Ağrılı hayırseverler ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Ağrılı hayırseverler ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü Ağrı'da bir grup hayırsever hazırladıkları Ramazan torbalarını ihtiyaç sahibi ailelere dağıtarak yüzlerini güldürdü.

Ağrılı hayırseverler ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü AĞRI - Ağrı'da bir grup hayırsever hazırladıkları Ramazan torbalarını ihtiyaç sahibi ailelere dağıtarak yüzlerini güldürdü. Ağrı'da bir grup hayırsever vatandaşlarında destekleriyle aldıkları gıdaları 100. Yıl Mahallesinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. İçerisinde her türlü yiyeceğin bulunduğu torbaları kapı kapı dolaşarak dağıtan hayırseverler ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürürken hayır dualarını da aldı.

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