Ağrılı İşadamı Üzeyiroğlu'ndan Ağrı'ya 164 Milyonluk Yatırım

Ağrılı İşadamı Yılmaz Üzeyiroğlu, Ağrı il merkezine 16 katlı alışveriş merkezi ve 5 yıldızlı bir otelin olduğu Tower alışveriş merkezi yapmak için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Ağrılı İşadamı Yılmaz Üzeyiroğlu, Ağrı il merkezine 16 katlı alışveriş merkezi ve 5 yıldızlı bir otelin olduğu Tower alışveriş merkezi yapmak için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.



İHA'ya özel açıklamalarda bulunan Üzeyiroğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Üzeyiroğlu, doğup büyüdüğü şehre yatırım yapmaya hazırlandığını ifade etti.



1986 yılından bu yana inşaat sektöründe çalıştığını ifade eden Üzeyiroğlu, "Yaklaşık 32 yıldır Türkiye'nin birçok şehrinde inşaat işleri ile uğraşıyorum. İzmir, İstanbul ve Kuşadası'nda inşaatlar yapıyoruz. Yaptığımız konutları genel anlamda faiz almadan satıyoruz. Piyasada da öyle biliniyor. Bu anlamda ciddi yatırımlarımız oldu" şeklinde konuştu.



Ağrı'ya yatırım yapma fikrinin nasıl oluştuğunu anlatan Üzeyiroğlu, "Bir arkadaşımla sohbet ederken Türkiye'nin en geri kalmış ilinin Ağrı olduğunu söyledi. Bu benim çok zoruma gitti ve böylece memleketime ciddi bir yatırım yapma kararı aldım. İnşallah arsa tahsisi yapıldığı zaman hemen inşaatına başlayacağız" dedi.



Otelin 16. katından Ağrı Dağı seyredilecek



Gerekli izinlerin alınmasının ardından, ilk 4 katı alışveriş merkezi diğer kalan katları ise beş yıldızlı olmak üzere toplamda 16 katlı bir Tower alışveriş merkezi yapmak istediklerini ifade eden İşadamı Yılmaz Üzeyiroğlu, "Bizim 16 kat bir yatırımımız söz konusu. Tower şeklinde. Siz eğer planlamayı doğru yaparsanız sonuca kadar da doğru gidersiniz. Biz bunun dört katını oval olarak bir alışveriş merkezi yapmayı düşünüyoruz. Biz dünyanın önemli markalarının Ağrı'ya getirilmesi ve Ağrı'nın marka değerinin yükseltilmesi anlamında bir çalışma yapacağız. Bunun aşağı yukarı 12 katı da beş yıldızlı bir otel olacak. İçinde kapalı havuzu, spor salonu, sineması ve en üst katta da yani 16. katta müşterilerimizin Ağrı Dağı'nı kameralarla izleyebileceği bir proje yapacağız" ifadelerini kullandı.



2 bin insana iş imkanı sağlayacak



Yapılacak olan alışveriş merkezi ve otelin bitmesi ile Ağrı'da 2 bin insana iş imkanı sağlanacağını dile getiren İşadamı Üzeyiroğlu, "Şimdi hedeflediğimiz nokta şu. Yani bizim hedeflediğimiz 2 bin insanın en azından buradan ekmek yemesi. Tabi bunu aile bazında bölerseniz, üç ya da beşten çarpsanız 10 bin 15 bin civarında insanımız buradan ekmek yiyecek. Projemizin sadece yapım maliyeti 54 milyon TL. Alışveriş merkezinin de maliyeti 110 milyon toplamda 164 milyon TL'ye mal olacak. Biz Vali Beyle görüştük. Sağ olsun kendisi de bunu çok olumlu karşıladı. Bize kısa sürede döneceklerini açıkladılar. Tabi biz hazırız. Allah'ın izniyle Allah bizi utandırmasın. Ben her noktada her açıdan hazırım. Bu memlekete, bu ülkeye, bu ilimize hizmet etmeye hazırız. Gerekli izinler alındıktan sonra çalışmalarımız hızla başlayacaktır" şeklinde konuştu. - AĞRI

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