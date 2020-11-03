- Ağrılı işsiz gençlere 'altın' fırsat - Son Dakika

- Ağrılı işsiz gençlere 'altın' fırsat

03.11.2020 09:42
- Ağrılı işsiz gençlere 'altın' fırsat, System.String[]

- Ağrılı işsiz gençlere 'altın' fırsat Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan altın rezervi, Mollakara Köyü'nde ikamet eden işsiz vatandaşlar için umut kapısı oldu.

- Ağrılı işsiz gençlere 'altın' fırsat

AĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan altın rezervi, Mollakara Köyü'nde ikamet eden işsiz vatandaşlar için umut kapısı oldu.

Geçtiğimiz gün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal'ın "Ağrı'da büyük bir altın rezervi bulduk" açıklamasının ardından bütün gözler Ağrı'ya çevrilmişti. Bulunan altın rezervinin Ağrı'nın Diyadin ilçesine Bağlı Mollakara Köyü'nün yakınlarında olduğunun açıklanması üzerine köy sakinleri büyük bir sevinç yaşamıştı. Altın rezervi için kurulacak tesiste çalıştırılmak üzere bine yakın işçinin alınacağının belirtilmesi, köylülere 2'nci bir sevinç yaşattı. Köy halkı ise şimdi büyük bir merakla altın rezervi için kurulacak tesisin açılmasını bekliyor.

'Altın rezervi için kurulacak tesis bizim için bir iş kapısı olacak'

2005 yılından beri bu bölgede altın arama çalışmalarının yapıldığını kaydeden Mollakara köyü sakinlerinde Aslan Çiftçi, "Bu bölgede bilindiği üzere iş imkanları pek yok. Altın rezervi için kurulacak tesis bizim için bir iş kapısı olacak. Bizler burada çalışacağız. Bu durum bizi çok sevindirdi. 2005 yılından beri bu bölgede bir sondaj çalışması var. Bulunan rezerv çok büyük sanırım. TMSF Başkanımız büyük bir rezerv olduğunu açıkladı. Böyle bir durum karşısında bizim de iş bulma imkanımız olacak. Bu rezervin ilimize, ilçemize, köyümüze illaki çok büyük katkısı olacak. Bu sayede 400-500 kişi burada çalışabilecek." dedi.

'Bizler bu madende çalışarak geçimimizi sağlayabiliriz'

Köylerinde altın rezervinin bulunmasına çok sevindiklerini dile getiren köy sakinlerinden Selami Polat, daha önce çalışmak için başka illere gittiklerini ve bu yüzden ailelerinden uzak kaldıklarını ifade etti. Bulunan altın rezervi için kurulacak tesisle birlikte kendileri için de iş imkanı doğacağını belirten Polat, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Burada altın madeni rezervinin bulunduğunu duyunca çok sevindik. Ailemiz ve köylümüz çok sevindi. Biz daha önce Batı illerine çalışmaya gidiyorduk. 3-5 ay gelemiyorduk. Ailemizden uzak kalıyorduk. Şu anda bu rezervin köyümüzde bulunmasına çok sevindik. Burada bizler için iş imkanı doğdu. Doğacak iş imkanıyla birlikte artık çalışmak için başka illere gitmemize gerek kalmayacak. Bizler bu madende çalışarak geçimimizi sağlayabiliriz. Bulunan altın rezervi hem bölge halkı için hem de ülkemiz için büyük bir nimettir. Ülkemiz için hayırlı olur inşallah.

- Ağrılı işsiz gençlere 'altın' fırsat
- Ağrılı işsiz gençlere 'altın' fırsat
- Ağrılı işsiz gençlere 'altın' fırsat
- Ağrılı işsiz gençlere 'altın' fırsat
- Ağrılı işsiz gençlere 'altın' fırsat
- Ağrılı işsiz gençlere 'altın' fırsat
- Ağrılı işsiz gençlere 'altın' fırsat
- Ağrılı işsiz gençlere 'altın' fırsat
- Ağrılı işsiz gençlere 'altın' fırsat
- Ağrılı işsiz gençlere 'altın' fırsat
- Ağrılı işsiz gençlere 'altın' fırsat

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, uzak filmi, Diyadin, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Ağrılı işsiz gençlere 'altın' fırsat - Son Dakika


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