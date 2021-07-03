Ağrılı Kadın sporcu Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

Ağrılı sporcu Tuba Çolo Şırnak'ta düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası Şırnak ilinde yapıldı. Şırnak'ta düzenlenen Milli Takım seçmeleri ve Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda K-1 Style Büyükler 52 kilogram kategorisinde mücadele eden Ağrılı sporcu Tuba Çolo Türkiye Şampiyonluğu elde ederek Milli Takıma katılmaya hak kazandı. Sporcu Tuba Çolo İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasında Mili takımımızı temsil edecek. - AĞRI