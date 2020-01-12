Ağrılı kadınlar kurslarla hem sosyalleşiyor hem de iş sahibi oluyor - Son Dakika

Ağrılı kadınlar, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan kurslar sayesinde hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de sosyal aktivitelerde bulunuyor.

Günlük işlerinden arta kalan zamanlarını boş geçirmeyerek devletin ücretsiz sağladığı kurslara yoğun katılım gösteren kadınlar, sanat, spor, kültür ve eğitim alanında kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

Merkezin açtığı kurslara ilgi gösteren kadınlardan bazıları, burada meslek edinip kursu tamamladıktan sonra kendi iş yerini açıyor, bazıları da ilk defa okuma yazma öğrenmenin sevincini yaşıyor.

"İstihdam noktasında Halk Eğitim Merkezi fabrika gibi"

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezi'nin fabrika gibi çalıştığını söyledi.

Merkezdeki kurslara katılan kişilerin birçoğunun Valilik tarafından hayata geçirilen Tekstilkent'te istihdam edildiğini belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Kurduğumuz cam atölye kursumuzla kursiyerlerimize eğitim veriyoruz. Mezun olduklarında para kazanmalarını ve iş sahibi olmalarını sağlıyoruz. 2018 yılından bu yana açılan 770 kursta 12 bin vatandaşımız eğitim aldı. Bunlardan 7 bini kadın 5 bini de erkek kursiyerimiz. Burada eğitim alan birçok kursiyerimiz kendi iş yerlerini açıyor. Kuaförlük kursunda 1,5 yıl eğitim alan kadınlar, usta öğreticilik belgesi alıp mezun olduktan sonra kendi iş yerlerini açıyorlar. Ağrı'nın istihdamı noktasında Halk Eğitim Merkezimiz bir fabrika gibi çalışıyor."

"Hayatım çok değişti"

Merkezde açılan dikiş nakış kursuna gelen 55 yaşındaki Talihe Hanu ise kurs öncesi evde boş vakit geçirdiklerini anlattı.

Kurs sayesinde yeni arkadaşlıklar edindiğini aktaran Hanu, "Burada etek dikiyorum. İleride mahallemde dikiş nakış kursu açmayı düşünüyorum. Hayatım çok değişti. Eskiden sürekli evde boş vakit geçirmekten sıkılıyorduk ama şimdi çok güzel." diye konuştu.

Kursiyerlerden Yadigar Yılmaz da okula hiç gitmediğini ve okuma yazmayı merkezdeki kurslarda öğrendiğini belirtti.

Okuma yazma bilmediği dönemlerde çok zorluk yaşadığını ancak şimdi hayatının değiştiğine işaret eden Yılmaz, "Tek başıma doktora gidebiliyorum. Telefonla biri aradığında kimin aradığını biliyorum. Eskiden hiçbir şey bilmiyordum. Hastaneye gitmeyi dahi bilmiyordum. Artık tek başıma hastaneye gidebiliyorum. Kargo geldiğinde imzamı atıyorum, kimin adına geldiğini biliyorum. Daha önce bunları hiç bilmiyordum." diye konuştu.