Ağrılı kadınlar, sağlık çalışanları ve Vefa grubu için gönüllü maske üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrılı kadınlar, sağlık çalışanları ve Vefa grubu için gönüllü maske üretiyor - Son Dakika

Ağrılı kadınlar, sağlık çalışanları ve Vefa grubu için gönüllü maske üretiyor

6 saat önce

Ağrı'nın Tutak ilçesinde gönüllü kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, jandarma, polis ve ilçedeki vatandaşlar için maske üretiyor.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde gönüllü kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, jandarma, polis ve ilçedeki vatandaşlar için maske üretiyor.

Kaymakamlık öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle, Halk Eğitim Merkezinde gönüllü kadınlar, sağlık çalışanları ve Vefa Sosyal Destek Grubundaki görevliler için gönüllü maske üretimine başladı.

İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğinin maske talepleri doğrultusunda kolları sıvayıp dikiş nakış makinesinin başına geçen 5 anne, çocuklarını evlerinde bırakarak fedakarca çalışıp bir haftada yüzlerce maske üretti.

Kaymakam Ahmet Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmi Karaoğlan, İlçe Sağlık Müdürü Hüseyin Erdil, Tutak Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tunahan Atıcı ile maske üreten kadınları ziyaret etti.

Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maskelerin oldukça kaliteli olduğunu söyledi.

Salgına karşı sıkı tedbirler aldıklarını belirten Karaaslan, şöyle konuştu:

"Pandemi başladıktan sonra İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ve başhekimliğimiz kendilerinin maske ihtiyacı olduğunu söyledi. Bizim de Vefa Sosyal Destek Grubumuz var, polislerimiz var ve maske takma zorunluluğu oluştu. Bu süreç daha da gelişti ve halka da maske dağıtımı konusunda Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Arkadaşlar da maske üretmek için gönüllü oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum çünkü gönüllük esasına göre çalışıyorlar. Bu hafta içi 3 bin maske üretimi düşünüyoruz."

Maskelerin sağlık çalışanları, polis, jandarma ve vatandaşlara verileceğini anlatan Karaaslan, devlet olarak Tutak'ta da zorlu sürecin üstesinden geleceklerini sözlerine ekledi.

Ağrılı kadınlar, sağlık çalışanları ve Vefa grubu için gönüllü maske üretiyor

Jandarma, Polis, Tutak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 11:29 Kaynak: AA

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