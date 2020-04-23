Ağrılı kardeşler hayalini kurdukları çalışma masasına 23 Nisan'da kavuştu - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Türk Kızılay gönüllüleri, evlerinde çalışma masası olmadığı için yerde ders çalışan iki kardeşe 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda masa, sandalye, sehpa ve kırtasiye malzemesi hediye etti.



İlçede ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlarıyla dikkati çeken Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi gönüllüleri, maddi durumu iyi olmayan Öztürk ailesinin çocukları için harekete geçti.

Fatih İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Doğukan (9) ile aynı okulda 1. sınıfa giden kardeşi Volkan Öztürk'ün (7) evde kısıtlı bir ortamda ve yerde ders çalıştığını öğrenen sınıf öğretmenleri, durumu Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi'ne bildirdi.



Çocukların evdeki eğitim şartlarını iyileştirmek için kolları sıvayan Kızılay gönülleri, çalışma masası, sandalye, sehpa, halı ve kırtasiye malzemesi temin ederek ailenin yaşadığı eve gitti.



Eşyaları eve yerleştiren Türk Kızılay gönülleri, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutladı.