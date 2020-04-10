Ağrılı kardeşler, kumbaralarındaki paraları Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

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Ağrılı kardeşler, kumbaralarındaki paraları Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
6 saat önce
Ağrılı 8 yaşındaki Ecrin ve 12 yaşındaki ağabeyi Muhammet Emir Baba, kumbarada biriktirdikleri paraları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Ağrılı 8 yaşındaki Ecrin ve 12 yaşındaki ağabeyi Muhammet Emir Baba, kumbarada biriktirdikleri paraları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Gazi Mahallesi'nde yaşayan Ecrin ve Muhammet Emir kardeşler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamadıkları için babaları Ramazan'dan, paralarını polisler aracılığıyla ilgili yerlere göndermesini istedi.
Ramazan Baba'nın 155'i arayıp durumu iletmesinin ardından, polis ekipleri eve geldi.
Sokağa çıkmadıkları için iki kardeşe teşekkür eden ekipler, çocuklara oyuncak verdi.
Çocuklarla bir süre sohbet eden polis ekipleri, daha sonra kumbarayı kardeşlerden alarak, Valilik bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:52 Kaynak: AA
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