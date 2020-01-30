Ağrılı kız kardeşler Elazığ'daki depremzedeler için yorgan dikti - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çeyiz dükkanı sahibi iki kız kardeş, Elazığ'da meydana gelen depremden zarar gören vatandaşlar için bir günde 50 yorgan dikti.

İlçede mefruşat işi yapan Fatma Aras ve Filiz Özcan kardeşler, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere yardım yapmak için harekete geçti.

Kış mevsimin çetin geçtiği Elazığ'da depremzedeler için işlettikleri çeyiz dükkanında çalışmaya koyulan Aras ve Özcan, arkadaşlarının da desteğiyle gün boyu çalışarak 50 yorgan dikti.



Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi'nin depremzedeler için yardım kampanyası yaptığını öğrenen Aras ve Özcan, diktikleri yorganları, Elazığ'a ulaştırılması için Kızılay gönüllülerine teslim etti.



Abla Fatma Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremzedelerin yaşadığı zorluğu kardeşiyle medyada gördükten sonra işe koyulduklarını söyledi.

Deprem bölgesine ulaştırılması için bir günde 50 yorgan dikmeyi planladıklarını ifade eden Aras, "Onların yaralarını sarmak için hiç düşünmeden çalışmaya başladık ve Rabbimin yardımıyla gün boyu çalışarak 50 yorganı akşama doğru bitirdik. Çok şükür şimdi de yorganlarımızı Kızılay yetkililerine teslim ediyoruz. İnşallah Rabbim yerine tez zamanda ulaştırsın ve bir daha bu tür felaketler yaşatmasın." diye konuştu.



Kardeş Filiz Özcan da Elazığ'da depremzedelerin üşümemesi için yorgan dikerek yardımda bulunmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Özcan, şöyle konuştu:

"Biz kış günü soba başında bile duramazken, oradaki kardeşlerimizin durumuna çok üzüldük. Ablamla arkadaşlarımızla konuştuk. Elimizden ne geliyorsa yapmak istedik. Biz normalde bir günde maksimum 10 yorgan dikebiliyorduk ama Rabbimin yardımıyla 50 yorgan dikmeyi başardık. Severek, isteyerek öyle büyük bir azimle yaptık ki sıradan bir gün olsa asla yapamazdık. Eğer elimizden bir şey gelmişse ve oradaki kardeşlerimize yardımcı olabildiysek ne mutlu bize."