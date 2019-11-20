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Ağrılı köy çocukları Osmaniye'de kamp yapacak
6 saat önce
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Sadaklı Ortaokulu öncülüğünde hazırlanan "Köy Okulları Gençlik Kampında Buluşuyor" projesi kapsamında 190 öğrenci Osmaniye'da kamp yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:46 Kaynak: AA
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Sadaklı Ortaokulu öncülüğünde hazırlanan "Köy Okulları Gençlik Kampında Buluşuyor" projesi kapsamında 190 öğrenci Osmaniye'da kamp yapacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında Eleşkirt, Taşlıçay ve Hamur ilçesindeki köylerden 190 öğrenci, kafilelerle Osmaniye'ye uğurlandı.
Kampta öğrencilerin oyunlar, etkinlikler ve kültürel gezilerle güzel vakit geçirmesi amaçlanıyor.
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