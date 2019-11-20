Son Dakika Haberleri: Ağrılı köy çocukları Osmaniye'de kamp yapacak
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Ağrılı köy çocukları Osmaniye'de kamp yapacak

6 saat önce

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Sadaklı Ortaokulu öncülüğünde hazırlanan "Köy Okulları Gençlik Kampında Buluşuyor" projesi kapsamında 190 öğrenci Osmaniye'da kamp yapacak.

Ağrılı köy çocukları Osmaniye'de kamp yapacak, System.String[]

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Sadaklı Ortaokulu öncülüğünde hazırlanan "Köy Okulları Gençlik Kampında Buluşuyor" projesi kapsamında 190 öğrenci Osmaniye'da kamp yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında Eleşkirt, Taşlıçay ve Hamur ilçesindeki köylerden 190 öğrenci, kafilelerle Osmaniye'ye uğurlandı.

Kampta öğrencilerin oyunlar, etkinlikler ve kültürel gezilerle güzel vakit geçirmesi amaçlanıyor.

Eleşkirt, Osmaniye, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:46 Kaynak: AA
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