Ağrılı lise öğrencileri minik kalplerin hayallerini gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrılı lise öğrencileri minik kalplerin hayallerini gerçekleştirdi - Son Dakika

Ağrılı lise öğrencileri minik kalplerin hayallerini gerçekleştirdi

6 saat önce

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde ana sınıfı öğrencilerinin çizdiği resimlerin okul öğretmenleri tarafından Tendürek Dağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine gönderilmesinin ardından, lise öğrencileri resimlerde yer alan oyuncakları atık malzemelerden yaparak minik kalplere dağıttı.

Ağrılı lise öğrencileri minik kalplerin hayallerini gerçekleştirdi, System.String[]

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde ana sınıfı öğrencilerinin çizdiği resimlerin okul öğretmenleri tarafından Tendürek Dağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine gönderilmesinin ardından, lise öğrencileri resimlerde yer alan oyuncakları atık malzemelerden yaparak minik kalplere dağıttı.


Hacıhalit İlkokulu-Ortaokulu ana sınıfı öğrencilerinin çizdiği resimlerin öğretmenler aracılığıyla Tendürek Dağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ulaştırılması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında lise öğrencileri topladıkları atık malzemeleri ile çeşitli oyuncaklar yaptı.


Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Hacıhalit İlkokulu-Ortaokulu'nu ziyaret ederek, lise öğrencilerin yaptıkları oyuncakları anasınıfı öğrencilerine dağıttı. Diyadin Kaymakamı Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra öğrencilerin yaptığı resim sergisinin açılışını yaparak, gezdi. Sergi hakkında bilgi alan ve emeği geçenlere teşekkür eden Diyadin Kaymakamı Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, burada öğretmenlerle bir araya geldi. - AĞRI

Anadolu Lisesi, Tendürek Dağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:31 Kaynak: İHA
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