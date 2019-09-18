Son Dakika Haberleri: Ağrılı minik boksör Türkiye Şampiyonu oldu
Son Dakika Güncel Haber

Ağrılı minik boksör Türkiye Şampiyonu oldu

2 saat önce

Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan Abdullah Ömer Gökçe (12), Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Spor Şube Müdürü Cemil Budak'ı makamında ziyaret ederek başarısını paylaştı.

Ağrılı minik boksör Türkiye Şampiyonu oldu, System.String[]

Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan Abdullah Ömer Gökçe (12), Ağrı Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünden Spor Şube Müdürü Cemil Budak'ı makamında ziyaret ederek başarısını paylaştı.


08-14 Eylül tarihleri arasında Bilecik'te düzenlenen Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 38,5 kilogramda Ağrı'yı temsil eden Abdullah Ömer Gökçe şampiyon oldu.


Bilecik'in ev sahipliği yaptığı ve 08-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaya 51 ilden 389 sporcu katıldı. Final müsabakaları sonunda 19 sıklette madalya dağıtıldı. Ağrı'lı minik boksör altın madalyanın sahibi oldu.


Boks antrenörü Volkan Sarı ile birlikte Spor Şube Müdürü Cemil Budak'ı makamında ziyaret eden Abdullah Ömer Gökçe, şampiyon olmak için antrenörü Volkan Sarı ile birlikte çok çalıştığını ve sonunda başardığı için mutlu olduğunu söyledi.


Budak, Minik boksörü tebrik ederken, gençlerin spora yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Budak devamında: "Çocuklarımız ve gençlerimizi spora yönlendirdiğimizde ne kadar başarılı olabildiklerini görüyoruz. Bu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Gelecek vaat eden genç boksörümüzü ve onun şampiyon olmasında büyük katkısı olan antrenörü Volkan Sarı'yı tebrik ediyorum. İnşallah hep böyle derecelerle bizi mutlu etmeye devam eder" dedi.


Ziyaret daha sonra Budak'ın başarılı Minik boksöre spor malzemesi hediye etmesi ile son buldu. - AĞRI

Türkiye, Gökçe, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT, kuruma bin 422 personel alındığı iddiasını yalanladı
Öğrenciler, TEKNOFEST kapsamında kurulan AFAD çadırında projelerini sergiliyor Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor TEKNOFEST İstanbul ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 16:24:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrılı minik boksör Türkiye Şampiyonu oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]