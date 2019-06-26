Ağrılı minik tenisçi şampiyon oldu
50 dakika önce
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Malatya'da düzenlenen 12 yaş hafta içi tenis turnuvasında Ağrılı tenisçi Doğan Anak başarıyla döndü.
Türkiye Tenis
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:21 Kaynak: İHA
Federasyonu tarafından Malatya
'da düzenlenen 12 yaş hafta içi tenis turnuvasında Ağrılı tenisçi Doğan Anak başarıyla döndü.
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Malatya'da düzenlenen 12 yaş hafta tenis turnuvasında Ağrılı Doğan Anak tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.
Minik tenisçiler Doğan Anak, Uğur Armağan tenis antrenörleri Fırat
Balkis ile birlikte, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir'i ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı. Elde edilen başarıdan dolayı sporcuları tebrik eden İl Müdürü Demir, Sporcularımızın bu başarıları bizleri mutlu ediyor. Tenisin zor ve yorucu bir spor dalı olduğunu belirten Demir, gençlerin daha çok çalışarak iyi yerlere gelmesini arzu ettiklerini ifade etti.
Demir Sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılar diledi. - AĞRI
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