Ağrılı öğrenci kayak takımı için biriktirdiği harçlığını SMA hastasına bağışladı - Son Dakika
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Ağrılı öğrenci kayak takımı için biriktirdiği harçlığını SMA hastasına bağışladı

13.06.2022 10:55

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde ilkokul öğrencisi Muhammed Taha Göksu, kayak takımı almak için biriktirdiği bin lirasını hayat hikayesinden etkilendiği SMA Tip-2 hastası olan 3 yaşındaki Destan Duru Evren'e bağışladı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde ilkokul öğrencisi Muhammed Taha Göksu, kayak takımı almak için biriktirdiği bin lirasını hayat hikayesinden etkilendiği SMA Tip-2 hastası olan 3 yaşındaki Destan Duru Evren'e bağışladı.

İlçe merkezindeki Balık Gölü İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi olan 9 yaşındaki Göksu, okulda öğretmenlerinin Malatyalı SMA hastası Destan Duru Evren'den bahsetmesinden etkilendi.

Göksu, çok sevdiği kayak takımını almak için biriktirdiği bin liralık harçlığını, tedavisinde kullanılması için küçük Duru'nun hayat hikayesinin anlatıldığı zarfa koyarak öğretmenine teslim etti.

Öğretmen de parayı, Duru Evren'in tedavisi için açılan banka hesabına gönderdi.

Muhammed Taha Göksu, AA muhabirine, 9 ay boyunca aile yakınlarınca kendisine verilen harçlıkları kumbarada biriktirdiğini söyledi.

Kumbarasındaki parayı kayak takımı almak için biriktirdiği anlatan Göksu, şöyle konuştu:

"SMA hastası Destan Duru'nun hayat hikayesini okuduğumda çok duygulandım, az kalsın ağlayacaktım. İnşallah bütün Türkiye Desten Duru'ya yardım eder. Kayak takımını başka zaman da alırım, benim için hiç önemli değil, Destan Duru'nun hayatı daha önemli. Kayak yapmayı çok seviyorum ama Destan Duru'nun yaşaması benim snowboard takımı almamdan daha önemli. Snowboard takımını kiralayabilir, belki başka zaman da alabilirim. Yeter ki Destan Duru kurtulsun."

Malatyalı Sabri ve Zarife Evren çiftinin 3 yaşındaki kızları Destan Duru Evren'e 1 yaşında SMA Tip-2 teşhisi konulmuş ve geçen yıl ekim ayında Malatya Valiliğinin izniyle yardım kampanyası başlatılmıştı.

Ağrılı öğrenci kayak takımı için biriktirdiği harçlığını SMA hastasına bağışladı
Ağrılı öğrenci kayak takımı için biriktirdiği harçlığını SMA hastasına bağışladı
Ağrılı öğrenci kayak takımı için biriktirdiği harçlığını SMA hastasına bağışladı
Ağrılı öğrenci kayak takımı için biriktirdiği harçlığını SMA hastasına bağışladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrılı öğrenci kayak takımı için biriktirdiği harçlığını SMA hastasına bağışladı - Son Dakika

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