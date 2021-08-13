Ağrılı öğrenciler Balık Gölü'nde izci kampına katıldı - Son Dakika

Ağrı'da lise öğrencileri, Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olan Balık Gölü'nde düzenlenen izci kampında, müzik dinletisi, doğa yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle eğlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Telafide Ben de Varım" programıyla öğrencilerin gelişimi için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Etkinlik kapsamda Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi öğrencileri, Ağrı'nın Taşlıçay ile Doğubayazıt ilçeleri arasında bulunan, 2 bin 241 metre rakımdaki Balık Gölü'nde getirildi.

Taşlıçay'da gölün kenarında izci kampı kurup ateş yakan öğrenciler, afet eğitimi de aldı.

Öğrenciler, müzik dinletisi, fidan dikimi, doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliklerine katıldı.