Ağrılı öğrenciler kumbarada para değil kitap biriktiriyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Ağrılı öğrenciler kumbarada para değil kitap biriktiriyor - Son Dakika

Ağrılı öğrenciler kumbarada para değil kitap biriktiriyor

6 saat önce

Ağrı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Canlar Okuyor, Fidanlar Hayat Buluyor " projesi kapsamında kitap kumbarası oluşturuldu.

Ağrılı öğrenciler kumbarada para değil kitap biriktiriyor, System.String[]

Ağrı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Canlar Okuyor, Fidanlar Hayat Buluyor " projesi kapsamında kitap kumbarası oluşturuldu.

Kent genelinde öğrenciler ile velilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla uygulamaya konulan proje çerçevesinde, "Kitaplar eskimez", "Geleceğini çöpe atma" sloganlarıyla kampanya başlatıldı.

Bu kapsamda öğrenciler, okudukları eserleri Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan kitap kumbaralarına atarak köy okullarında kütüphane kurulmasına destek verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Faruk Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 ay önce başlatılan projenin kentte yoğun katılımla devam ettiğini söyledi.

"Herkes kitap okusun istiyoruz"

Kitap okumaya yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizle beraber Ağrı genelindeki herkese kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Bunun sonucu olarak da kitap kumbarası çalışmasını başlattık. Öğrencilerimiz ve aileleri evlerinde okudukları kitapları bu kumbaralara atacaklar. Bizler de bu kumbaralarda biriken kitapları özellikle köy okullarında kütüphane oluşturmak suretiyle öğrencilerimize ulaştırmak istiyoruz. Böylece herkes kitap okusun istiyoruz."

Tekin, kent genelinde kitap okuma seferberliği başlattıklarını belirterek, projenin yaklaşık 4 yıl boyunca süreceğini de kaydetti.

Cumhuriyet Caddesi, Ağrı, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP'li vekil Ağrı'da öldürülen teröristlere sahip çıktı: Neden öldürdünüz?
Milli Eğitim Bakanlığı Ankara'daki darp iddiası için soruşturma başlattı Öğretmenin darp ettiği iddiası velileri ayaklandırdı Son Dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 6-10 Ocak tarihlerinde yapılacak

Son Dakika Haberleri
17:23 Boeing'in Starliner mekiği uzay istasyonuna ilk uçuşuna başladı - Son Dakika Haber
17:18 Dünyada hangi ülkeler kendi otomobilini üretiyor? - Son Dakika Haber
17:15 Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika Haber
17:14 Kdz. Ereğli Belediyesi'nde stajer öğrencilere taciz iddiası - Son Dakika Haber
17:14 Terkos Gölü'nde hayatını kaybeden balıkçıların cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı - Son Dakika Haber
16:12 Avustralya'da bitkin düşmüş atı tekmeleyen faytoncu tepki çekti - Son Dakika Haber
15:36 Adalar'da faytonlar 3 ay durdurulunca faytoncular tehdit etti: Buraya hiçbir canlı varlık giremez - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 17:29:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrılı öğrenciler kumbarada para değil kitap biriktiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]