Son Dakika Haberleri: Ağrılı öğrencilerden ay yıldızlı koreografi
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Ağrılı öğrencilerden ay yıldızlı koreografi

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla bir araya gelen Ağrı Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, ay yıldızlı koreografi oluşturarak asker selamı verdi.

Ağrılı öğrencilerden ay yıldızlı koreografi, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla bir araya gelen Ağrı Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, ay yıldızlı koreografi oluşturarak asker selamı verdi.

Kırmızı üniformalarıyla okul bahçesinde toplanan öğrenciler, ay yıldız koreografisi oluşturdu, Türk bayrağı açtı.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan liseliler, etkinliğin sonunda asker selamı verdi.

Öğrencilerden Tülin Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi.

Ay yıldızlı Türk bayrağı koreografisi oluşturduklarını ifade eden Demirtaş, "Bu çalışmayı Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan askerlerimiz için yaptık, onurlu ve gururluyuz. Buradan Mehmetçiğimize selamlar olsun. Arkadaşlarımızla birlikte ay yıldız koreografisi oluşturduk. Onların sayesinde biz burada güven içerisinde yaşıyoruz. Ay yıldızlı Türk bayrağı koreografisini oluşturup İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuduk." diye konuştu.

Öğrencilerden İnanç Sayar da sınır ötesindeki askerlere moral ve motivasyon vermek amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Barış Pınarı Harekatı, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:54 Kaynak: AA
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