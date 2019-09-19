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Ağrılı Şampiyon sporculardan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

1 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ağrılı atletizm şampiyonlarını makamında kabul etti.

Ağrılı Şampiyon sporculardan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret, System.String[]

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ağrılı atletizm şampiyonlarını makamında kabul etti.


Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Atletizm Kursuna katılan ve Bulgaristan'da yapılan Balkan Şampiyonasında 5 bin metre de ikinciliği ve İsveç'te yapılan Avrupa Şampiyonasında 10 bin metre de dördüncü olan Yayla Kılıç, İtalya'da Akdeniz Oyunlarında 10 bin metre de üçüncülüğü ve İzmir'de yapılan Büyükler Türkiye Şampiyonasında 5 bin metre de Türkiye Şampiyonu olan Nuran Satılmış, Romanya'da yapılan Büyükler Dağ Balkan Şampiyonasında 10 bin metre de Balkan dördüncüsü olan Betül Gülengül ve Romanya'da yapılan Dağ Balkan Şampiyonasında 6 bin metre de ikinci olan Seze Akakuş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti. Başarılı sporcuları tek tek tebrik eden Tekin, bir süre sporcularla sohbet etti. Sporculara başarılar dileyen Tekin, sporculara altın ve eşofman hediye etti. Sporculardan Nuray Satılmış ise Tekin'e Milli Takım Forması hediye etti. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Aktaş'ta spora verdiği destekten dolayı takım adına Tekin'e tablo hediye etti. Ziyarete, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Fırat Kaya, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Aktaş ve Atletizm Antrenörü Cemil Çaprak da eşlik etti. - AĞRI

Faruk Tekin, Atletizm, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:24 Kaynak: İHA
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