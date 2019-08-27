Ağrılı Sanatçı Alpaslan Adsay ilk klibini çekti

Katıldığı bir yarışma programında finale kadar yükselen Ağrılı Sanatçı Alpaslan Adsay, ilk klibini çekerek sevenleri ile buluşturdu.



Özel bir televizyon kanalında yayınlanan ses yarışmasında sesini duyurmayı başaran Alpaslan Adsay, yarışma sonrası seslendirdiği şarkıya klip çekti. DNC Yapım tarafından İstanbul'da çekimleri yapılan klipte Alpaslan Adsay "Sen Giderken" isimli parçayı seslendirdi.



Klibin tamamının yakında netd ve tüm dijital platformlarda yayında olacağı bildirilirken ilk Teaser'ını sosyal medya hesabından yayınlayan Alpaslan Adsay, "Yorum beğeni paylaşım sizlerin takdiri" diyerek paylaşımını yaptı.



Kendisine destek olan herkese teşekkür eden Alpaslan Adsay "Benim için anlatılmaz bir heyecan oldu. İlk teaser"mızın siz sevenlerimle paylaşma heyecanındayım paylaşım ve yorum sizlerin takdiridir. Teşekkür etmem gereken o kadar güzel insanlar var ki. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Daha nice güzel projelere hep beraber" ifadelerini kullandı. - AĞRI