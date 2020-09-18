Ağrılı şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ağrılı şehit son yolculuğuna uğurlandı
AĞRI - Kuzey Irak'ta yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan'ın cenazesi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ağrı Ulu Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından şehit Piyade Teğmen Harun Aslan'ın cenazesi defnedildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 20:12 - Kaynak: İHA
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