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Ağrılı sporcular madalya ile döndü

6 saat önce

Ağrılı Bedensel Engelli yüzücü Süleyman Emin Erim, Türkiye Bedensel Engelliler Osman Çullu Yüzme Şampiyonası'nda 4 farklı kategoride Türkiye 2.si oldu.

Ağrılı sporcular madalya ile döndü, System.String[]

Ağrılı Bedensel Engelli yüzücü Süleyman Emin Erim, Türkiye Bedensel Engelliler Osman Çullu Yüzme Şampiyonası'nda 4 farklı kategoride Türkiye 2.si oldu.


Isparta'da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Osman Çullu Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerine, 44 kulüpten 135 sporcu katıldı.


Ağrılı Süleyman Emin Erim, Osman Çullu Bedensel Engelliler Milli Takım Seçmesi S6 kategorisin de 50 metre, 100 metre, 400 metre serbest stil de Türkiye 2. si ayrıca 100 metre sırtüstünde Türkiye 2.si olarak toplam dört stil de Türkiye 2.si olma başarısı gösterdi.


Bir diğer Ağrılı milli sporcu Sebih Bahar ise Arjantin'de düzenlenen Dağ Koşusu şampiyonasında Erkekler U20 kategorisinde Dünya 2.si oldu.


Erkekler U20 yarışında 7.6 kilometrelik parkurdaki müsabakada 43 atlet start aldı. Ağrı'lı Milli atlet Sebih Bahar, yarışın önemli bir bölümünde liderlik mücadelesi yaparken, finişe kadar Britanya'dan Joseph Dougdale'i takibini sürdürdü. Sebih, 32: 50'lik derecesiyle finişe rakibinin arkasından ikinci sırada geldi ve dünya ikinciliğini kazandı. - AĞRI

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:18 Kaynak: İHA
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