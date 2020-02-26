Ağrılı sporculardan büyük başarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrılı sporculardan büyük başarı - Son Dakika

Ağrılı sporculardan büyük başarı

6 saat önce

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezinde kalan sporcular, Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Gerede Kupası'nda büyük bir başarı gösterdi.

Ağrılı sporculardan büyük başarı, System.String[]

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezinde kalan sporcular, Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Gerede Kupası'nda büyük bir başarı gösterdi.


Bolu'da 22-23 Şubat tarihleri arasında yapılan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı 2020 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Gerede Kupası'na Ağrı'dan katılan sporcular büyük başarılara imza attı.


Gerede Arkut Kayak Merkezinde Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Romanya, Lüksemburg ve Bosna Hersek'ten 33 sporcunun katılımı ile iki gün süren müsabakalar son derece zevkli ve çekişmeye sahne oldu. Türkiye adına yarışan Ağrılı Milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve olmak üzere toplam 3 madalya kazanma başarısı gösterdi.


Sporcu eğitim merkezinde kalan sporculardan Seher Kaçmaz 5 km serbest ve klasik stilde altın madalyanın sahibi olurken, yine sporcu eğitim merkezi sporcularından Fatma Yavuz ise 5 km klasik stilde gümüş madalyanın sahibi oldu.


'İl Müdürü Cihan Demir, Sporcuları Tebrik Etti'


Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Bolu'da düzenlenen Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Gerede Kupasında Milli takımı temsil eden Ağrı sporcu eğitim merkezinde kalan sporcuları kabul ederek tebrik etti.


Sporcular Seher Kaçmaz, Fatma Yavuz antrenörleri Akif Demirkaya'yı elde edilen başarıdan dolayı tebrik eden İl Müdürü Demir yaptığı açıklamada: "Türkiye adına yarışan Ağrılı Milli sporcularımız 2 altın, 1 gümüş ve olmak üzere toplam 3 madalya kazanma başarısı gösterdi. Sporcularımızın bu başarısı bizleri çok mutlu etti. Sporcularımız 2019 yılında birçok branşta sayısız madalya ve kupa kazandı. Hedefimiz 2020 yılında bu sayısı daha da arttırmaktır. Gelen başarı haberleri zaten bunu başaracağımızı gösteriyor. Biz bu başarının ilimizdeki diğer gençlerimize de örnek olması temennisiyle sporcularımıza imkanlar dahilinde her türlü desteği vereceğiz. Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.


Daha sona İl Müdürü Demir, sporculara ayakkabı hediye ederken, ziyarette sporculara spor şube müdürü Cemil Budak'ta eşlik etti. - AĞRI

Gerede, Bolu, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda dünya şampiyonu oldu
4 terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 19:43:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrılı sporculardan büyük başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]