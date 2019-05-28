Son Dakika Haberleri: Ağrılı sporcuların yüzme ve güreş başarısı
Son Dakika Spor Haber

Ağrılı sporcuların yüzme ve güreş başarısı

53 dakika önce

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde spor yapan sporcular, yüzme ve güreşte yeni başarılara imza attı.

Ağrılı sporcuların yüzme ve güreş başarısı, System.String[]
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde spor yapan sporcular, yüzme ve güreşte yeni başarılara imza attı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Samsun ilinde yapılan Analig Final yarışmalarında Türkiye üçüncüsü olan Muhammed Ensar Erdoğan ve antrenörleri Gökhan Şengül ile Tuba Çiftçi'yi makamında kabul etti.
100 metre sırt üstü kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü kazanan Erdoğan'ı tebrik eden Demir, Ağrı'nın son zamanlarda yüzme branşında elde ettiği başarıların kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.
Demir, "Yüzücülerimiz sezon boyunca genel toplamda 93 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar. Bu başarıda emeği olan başta antrenörlerimizi ve azimle hırsla çalışan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." diye konuştu.
Spor Şube Müdürü Cemil Budak da sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Budak, Malatya'da yapılan 11 yaş güreş grup şampiyonasına katılan Ağrılı güreşçi Mesut Söğüt'ün de 34 kilo sıkletinde şampiyon olma başarısı gösterdiğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:02 Kaynak: AA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müge Anlı'nın Programında Aranan Minik Ecrin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı! Ecrin'e Ait Olduğu Düşünülen Kemikler Hakkında Savcılık Açıklama Yaptı Minik Ecrin'in ölümüyle ilgili kan donduran gelişme: Üvey amca takibe alındı! PFDK, Fatih Terim'e 3 maç men cezası verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 16:55:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrılı sporcuların yüzme ve güreş başarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]