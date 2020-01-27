Ağrılı sporcunun güreş başarısı - Son Dakika
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Ağrılı sporcunun güreş başarısı

6 saat önce

Ağrılı güreşçi Cihat Elkatmış, U15 Grekoromen Küçük Yıldızlar Grup ve Türkiye Şampiyonası'nda 44 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

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Ağrılı güreşçi Cihat Elkatmış, U15 Grekoromen Küçük Yıldızlar Grup ve Türkiye Şampiyonası'nda 44 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Takımı sporcusu 14 yaşında ki Cihat Elkatmış Şanlıurfa'da yapılan U15 Grekoromen Küçük Yıldızlar Grup ve Türkiye Şampiyonasına katıldı. 30 ilden, 44 takım ve 650 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Cihat Elkatmış sıkletinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Elkatmış, Kayseri'de yapılacak Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:52 Kaynak: AA
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