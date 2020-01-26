Ağrılı taraftarlardan Elazığ'a giysi ve gıda yardımı - Son Dakika
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Ağrılı taraftarlardan Elazığ'a giysi ve gıda yardımı

6 saat önce

Ağrı 1970 Spor taraftarları Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için kışlık giysi ve gıda yardımı yaptı.

Ağrılı taraftarlardan Elazığ'a giysi ve gıda yardımı, System.String[]

Ağrı 1970 Spor taraftarları Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için kışlık giysi ve gıda yardımı yaptı.

Ağrı'da, Barikat 04 taraftar grubu, Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda karşılaşan Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. Grup takımlarından Ağrı 1970 Spor - Fethiyespor maçı öncesinde, Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlar için taraftarlara duyuru yaparak yardım talebinde bulundu.

Sarı lacivertli taraftarlar, evlerinden getirdikleri battaniye, kışlık kıyafet, atkı ve bereleri taraftar grubuna teslim etti.

Yardımı organize eden taraftarlardan Kadir Barışan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya'daki depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa diledi

Depremden etkilenenler için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyleyen Barışan, "Ağrı olarak her zaman depremzedelerin yanında olacağız. Onlar üşürse biz donarız. Yapılan yardımları götürüp teslim edeceğiz. Küçükten büyüğe bütün taraflarlar imkanları doğrultusunda yardım yaptı. Bunları Türk Kızılaya ulaştırdık." dedi.

Taraftarlardan Nevzat Kotan ise Elazığ'daki depremden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını anlattı.

Karşılaşmayı ev sahibi Ağrı 1970 Spor, 3-0 kazandı.

Sivrice, Elazığ, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:22 Kaynak: AA
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