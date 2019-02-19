Son Dakika Haberleri: Ağrılı Türk Halk Müziği Sanatçısı Erol Parlak Ağrı'ya Geliyor

Ağrılı Türk Halk Müziği Sanatçısı Erol Parlak Ağrı'ya Geliyor

1 saat önce

Ağrılı Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, ismi verildiği Güzel Sanat Lisesi'ne bir dizi etkinliğine katılmak üzere Ağrı'ya geliyor.

Ağrılı Türk Halk Müziği Sanatçısı Erol Parlak Ağrı'ya Geliyor, System.String[]

Anadolu'nun kültürel zenginliğini ve birleştirici ruhunu ortaya koyan çalışmalarından dolayı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü alan Ağrılı Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, ismi verildiği Erol Parlak Güzel Sanat Lisesi'ni 20 Şubat Çarşamba günü saat 15.00'da ziyaret edecek.

Erol Parlak Güzel Sanat Lisesi'nin açılışına katılacak olan Parlak, daha sonra aynı günde Kültür ve Kongre Merkezi salonunda saat 18.00'da bir konser verecek. 1964 yılında Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde doğan Parlak, Anadoluyu dünyaya tanıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:43 Kaynak: Bültenler

Ankara, Ağrı, Erol Parlak, Güncel
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