Son Dakika Haberleri: Ağrılı yazar Ferzende Tanışır TÜYAP'ta Ağrı'yı anlattı
Son Dakika Güncel Ağrılı yazar Ferzende Tanışır TÜYAP'ta Ağrı'yı anlattı

Ağrılı yazar Ferzende Tanışır TÜYAP'ta Ağrı'yı anlattı

6 saat önce

Ağrı'nın kültür temsilcisi yazar Ferzende Tanışır, 38.Uluslararası İstanbul Kitap Fuar Merkezinde okuyucuları ile bir araya geldi.

Ağrılı yazar Ferzende Tanışır TÜYAP'ta Ağrı'yı anlattı, System.String[]

Ağrı'nın kültür temsilcisi yazar Ferzende Tanışır, 38.Uluslararası İstanbul Kitap Fuar Merkezinde okuyucuları ile bir araya geldi.


İstanbul Kitap Fuar Merkezinde düzenlenen imza günü etkinliğine katılan Ağrılı yazar Ferzende Tanışır, yüzlerce öğrenci ve veli ile bir araya geldi. Yazar Tanışır'ın yeni yayımlanan ve Ağrı'nın "Kodla Ağrı" projesini konu alan "Geleceğimi Kodluyorum" adlı kitabı 38.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarında büyük ilgi topladı. Yazar Tanışır, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve sanatçı Yavuz Bingöl ile sohbet ederek onlara Ağrı'yı konu alan yeni kitabını hediye etti. Öğrencilerle yaptığı söyleşide ise "Kodla Ağrı" projesinde elde edilen başarıyı detaylarıyla anlattı. Yazar Tanışır konuşmasının sonunda "Ağrı ilinde okuyan öğrencilere, Kodla Ağrı Projesi ile bu güzel imkanları sunan ve bu projenin fikir babası olan Ağrı Valisi Süleyman Elban'a, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e ve proje ekibine teşekkür ederim." dedi. - AĞRI

İstanbul, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
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