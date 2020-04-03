Ağrılı Yiğit, kumbarasındaki parayı kampanyaya bağışladı - Son Dakika
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Ağrılı Yiğit, kumbarasındaki parayı kampanyaya bağışladı

27 dakika önce

TÜRKİYE'nin koronavirüsle mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' bağış kampanyasına, Ağrı'daki Yiğit Külçek (10) de kumbarasında biriktiği paralarla destek oldu.

Ağrılı Yiğit, kumbarasındaki parayı kampanyaya bağışladı, System.String[]

TÜRKİYE'nin koronavirüsle mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' bağış kampanyasına, Ağrı'daki Yiğit Külçek (10) de kumbarasında biriktiği paralarla destek oldu. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Yiğit'e bu anlamlı yardımından dolayı teşekkür ederek, bisiklet ve tablet hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaş bağışlayarak başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına, Ağrı'nın Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Fatma- Celal Külçek çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Yiğit de destek verdi. Ailesinin ve yakınlarının verdiği harçlıkları biriktirdiği kumbarasını alan, Bahçelievler İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Yiğit, babası ile birlikte gittiği Belediye Başkanı Savcı Sayan ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektupla birlikte kumbarasını Başkan Sayan'a teslim eden Yiğit, kampanyaya destek olmak istediğini söyledi.

'UMARIM BU DAVRANIŞ HERKESE ÖRNEK OLUR'

Bu davranış karşısında duygulanan Belediye Başkanı Sayan da Yiğit'e bisiklet ve tablet hediye etti. Yiğit'in kendisine sosyal medyadan ulaşıp randevu istediğini belirten Sayan, şunları söyledi:

"Yiğit'in bu hareketi beni çok duygulandırdı. Benden randevu talep etmiş ve kendisini bugün davet ettim. Kumbaranın içindeki harçlığı devlete bağışladı. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza göndereceğiz. Yiğit kardeşimizin koca yüreğinden öpüyoruz. Bence bu Türkiye'deki herkese mesajdır. Yani özellikle, bağış, yardım ve milli dayanışma kampanyasına karşı çıkan insanların Ağrılı Yiğit Külçek'ten alacağı çok büyük bir ders var. Yiğit kardeşimizin bu davranışı birlik, beraberlik ve dayanışma açısından bir örnektir. Doğudaki çocukların geleceği açısından bir örnektir. Demek ki böyle çocuklarımız var, böyle yiğitlerimiz var. Böyle yiğitlerin ülkesi hiçbir zaman diz çökmez, çökmeyecektir Allah'ın izniyle. Bütün Ağrılıların adına onu kucaklıyoruz. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için ailesini kutluyorum. Kumbaranın içinde ne kadar var bilmiyoruz. Hiç açmadan Cumhurbaşkanımıza göndereceğiz."

'OKUL İHTİYAÇLARIMDA KULLANACAKTIM KAMPANYAYA KATILMAK İSTEDİM'

Konuşmasına, 65 yaş ve üstü kişilerin dışarı çıkmamalarını isteyerek başlayan Yiğit Külçek, "Biz çocuklar herkesin evde kalmasını istiyoruz. Babam lokantada çalışıyor. Geçirdiği bir ameliyat yüzünden yaklaşık bir yıldır çalışmıyor. Lazım olur diye harçlıklarımın bir bölümünü kumbarada biriktirdim. Okul ihtiyaçlarım için kullanacaktım. Ama kamyanyaya katılmak istedim. Bunun için de çok mutluyum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Savcı Sayan'da kampanyaya iki maaşıyla destek verdiğini ve maaşının belediyenin mali işler birimi aracılığı ile kampanya hesabına yatırılacağını belirtti.


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:44 Kaynak: DHA

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