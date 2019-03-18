Son Dakika Haberleri: Ağrılı Yüzücülerden 64 Madalya

Ağrılı Yüzücülerden 64 Madalya

1 saat önce

Ağrılı yüzücüler Van'da düzenlenen Analig Yıldızlar Yüzme Grup müsabakalarında büyük bir başarıya imza atarak hem kızlarda hem erkeklerde yarı finale yükseldi.

Ağrılı Yüzücülerden 64 Madalya, System.String[]
Ağrılı yüzücüler Van'da düzenlenen Analig Yıldızlar Yüzme Grup müsabakalarında büyük bir başarıya imza atarak hem kızlarda hem erkeklerde yarı finale yükseldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü 2018-2019 faaliyet programında yer alan ve 15-16 Mart 2019 tarihlerini kapsayan Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup Müsabakaları Van' da düzenlendi.

Yarışmalara 14 erkek ve 9 kız olmak üzere toplamda 23 sporcu ile katılım sağlayan Ağrı yüzme takımı Ferdi ve Bayrak yarışmalarında ilk üçe girerek büyük bir başarıya imza attılar. Erkek yüzücüler 33 madalya kız sporcular ise 31 madalya kazandı. Toplamda 64 madalya kazanan sporcular yarı finale yükselme başarısı gösterdiler.

Yüzme antrenörleri Tuba Çiftçi, Gökhan Şengül yönetiminde yarışmalara katılan sporcular 27-28 Nisan 2019 tarihinde Elazığ'da düzenlenecek olan Yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandı. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:07 Kaynak: İHA

Van, Spor
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