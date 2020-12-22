Ağrılılar, Başkan Sayan'a sahip çıktı - Son Dakika

Ağrılılar, Başkan Sayan'a sahip çıktı

22.12.2020 17:44
Ağrılılar, Başkan Sayan'a sahip çıktı, System.String[]

İSVİÇRE'de yaşayan HDP'li olduğu belirtilen Abdülkadir Aktürk'ün Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı hedef alan video görüntüsüne Ağrılılar tepki gösterdi.

İSVİÇRE'de yaşayan HDP'li olduğu belirtilen Abdülkadir Aktürk'ün Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı hedef alan video görüntüsüne Ağrılılar tepki gösterdi. Belediye Başkanı Savcı Sayan'a destek veren vatandaşlar, ölüm tehdidi içeren sözleri kınadıklarını söyledi.

'Sayan'ı susturan; efsane olur Che Guevara olur. En fazla 20 yıl hapis yatarsınız' diyerek sosyal medyada videolu bir görüntü paylaşan ve HDP'li olduğu belirtilen Abdülkadir Aktürk'ün hedef gösterdiği Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a hemşehrilerinden destek geldi. Ağrı Belediye Meclisi'nin AK Partili üyeleri Başkan Sayan'a yönelik açıklamaları kınadıklarını bildirdi. Ortak basın açıklamasını okuyan Meclis Üyesi Mehmet Alparslan:

"Bir ilin iradesi ve tüm Türkiye'nin kabul ettiği kıymetli bir şahsiyet olan Savcı Sayan'a yapılan bu çirkin saldırı ve şiddet eğilimli açıklamalara cevabı misliyle verilmiştir. Sözlü olarak, eleştiri sınırları dışında kalan, alçakça ve ahlaksızca konuşmalarda bulunan bu zevatın söylemlerinin hiçbir Kürt vatandaşını temsil etmediği açıkça görülmektedir. Bu yakışıksız paylaşımın sahibinin bir halkı, temsil edercesine kendine yüklediği vasfın adilikten başka bir şey olmadığı da herkes tarafından kabul edilmiştir. Vatan hainlerine karşı duruşunu hiçbir zaman bozmayan ve bazı kesimlerce kabul görmeyen bu dik duruş, kendini bilmez zevatların 'havlamasına' neden olmaktadır. Ancak bilinsin ki Savcı Sayan'a atılmaya cüret edilecek en ufak bir taş Ağrı halkına, yapılacak bir saldırıdır. Ağrı Belediye Meclisi olarak bu zevatı şiddetle kınadığımızı, Ağrı'nın iradesi Belediye Başkanımız Savcı Sayan'ın daima yanında; karşısında olanların da en başta karşılarında duracağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" dedi.SAYAN'A GENÇLERDEN DESTEK GELDİBelediye Başkanı Savcı Sayan'a Ağrılı gençlerden de destek geldi. Gençler, özellikle sosyal medya hesaplarından Savcı Sayan'a destek mesajları paylaştı: Gençlerden Yusuf Gültekin (19) "Bir Kürt genci olarak yapılan paylaşıma karşıyım. Savcı Sayan'ın özellikle biz gençlere yönelik yaptığı çalışmaları iyi biliyorum. Kendisinin nasıl bir insan olduğunu biliyorum. Bu kullanılan terör dilidir. Terör, sadece Ağrı için değil bütün dünya için kötü bir şeydir. Çünkü halkı ve gençleri olumsuz etkiliyor. Bir yerin gelişmesini engelliyor. Bundan dolayı hepsine karşıyız. Savcı Başkan ise Ağrı için çalışıyor ve Ağrı'yı geliştireceğini düşünüyorum. Bizim için de faydalı bir insan" diye konuştu. 'SAYAN, BİZ GENÇLERİ ÇOK SEVİYOR'Türkiye'de Kürt - Türk ayrımının olmadığını ifade eden Ebru Deniz, "Ben Kürt'üm. Ama Savcı Sayan hakkında böyle bir açıklama yapılması çok kötü. Böylelikle insanların beyinleri dolduruluyor. Böyle kişilere, böyle şeylere karşıyız. Savcı Sayan'ın biz gençlere, önem verdiğini, ilgilendiğini biliyoruz. Biz gençleri, sevdiğini ve saydığını biliyoruz. Evet biz Kürt'üz ama tek bir devletin bayrağı altında yaşıyoruz. Bize göre de Kürt - Türk ayrımı diye  bir şey yoktur. Bu yapılan açıklamayı, saçma buluyor, kınıyorum. Başkanımızdan çok memnunuz. Eğitim alanında bize iyi imkanlar sundu" dedi.Paylaşılan tehdit içerikli videonun gençleri kışkırtmaya yönelik olduğunu ifade eden Esra Deniz, tepkisini şöyle dile getirdi: "En başta ırk ayrımını yanlış buluyoruz. Bu açıklamayı yapan kişiyi, şiddetle kınıyoruz. Bunlar biz gençleri, kötü şeylere itiyor. Sonuçta bu topraklarda yaşıyoruz. Bu tür insanların böyle davranmaları yanlış. Bunu da iyi anlamaları lazım. Biz hepimiz, Türkiye vatandaşıyız. Biz de ayrımcılık yoktur. Biz her zaman bunu söylüyoruz ve bunu istiyoruz. Belediye Başkanımız Savcı Sayan'da görevini en iyi şekilde yerine getiriyor. Kendisinden hiçbir şikayetimiz yok. İyi ki var. Başka da bir şey demiyorum". 'SAYAN, BİZİM İÇİN EMEK VERİYOR'Gençlerden Can İnan Yılmaz ise, "Öncelikle Başkanımız Savcı Sayan'a yönelik yapılan bu suikast çağrısından dolayı çok üzgünüz" diyerek şunları paylaştı:

"Bütün bir Ağrı halkı olarak yanındayız. Çok yanlış bir düşünce. Biz, halk olarak Savcı Sayan'dan memnunuz. Bizim için yaptığı işler ortada, verdiği emeklerden dolayı kendisine minnettarız. Avrupa'da olan birinin, burada yaşamayan birinin böyle bir çağrıda bulunması yanlış. Bence bu yaptıkları yanlarına kar kalmayacaktır. Yanlış bir düşünce. Savcı Sayan'dan memnunuz. Kendisi böyle bir şeyi asla hak etmedi. Sonuna kadar destekliyoruz".


- Ağrı
Ağrılılar, Başkan Sayan'a sahip çıktı
Ağrılılar, Başkan Sayan'a sahip çıktı
Ağrılılar, Başkan Sayan'a sahip çıktı

Halkların Demokratik Partisi, Savcı Sayan, Kürt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağrılılar, Başkan Sayan'a sahip çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

21 yaşındaki model Madalny Davis, selfie çekmek için tırmandığı çitlerden düşerek hayatını kaybetti Pep Guardiola: Devre arası forvet transferi yapmayacağız Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'çıplak arama' paylaşımlarına soruşturma başlattı Altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi TÜİK'in asgari ücret önerisi kabul edilirse en yüksek işsizlik maaşı 2.827 liraya çıkacak Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar Basılan kıraathanenin sahibinin sözleri şok etti: Abimi koronadan kaybettim, ama virüsün varlığına inanmıyorum
TFF'nin hükmen mağlubiyet kararına ilk tepki Beşiktaş'tan geldi: Vicdanlara sığmaz TFF'nin hükmen mağlubiyet kararına ilk tepki Beşiktaş'tan geldi: Vicdanlara sığmaz         
17:36
Son Dakika: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti Son Dakika: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti         
17:22
Koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaşan Prof. Dr. Orhan Kural, diyaliz makinesine bağlı yaşam mücadelesi veriyor Koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaşan Prof. Dr. Orhan Kural, diyaliz makinesine bağlı yaşam mücadelesi veriyor         
17:15
Gençlerin kavgasında 16 yaşındaki Ahmet, bıçaklanarak hayatını kaybetti Gençlerin kavgasında 16 yaşındaki Ahmet, bıçaklanarak hayatını kaybetti         
16:47
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
Müvekkili telefon numarasını erotik shoplara verdi, kadın avukat bu sözlerle isyan etti Müvekkili telefon numarasını erotik shoplara verdi, kadın avukat bu sözlerle isyan etti         
15:50
Son dakika! Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının adı belli oldu: Comirnaty Son dakika! Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının adı belli oldu: Comirnaty         
15:26
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a çağrı: Ya özür dile ya da istifa et Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a çağrı: Ya özür dile ya da istifa et         
14:58
Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu         
14:35
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek         
13:51
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam         
13:38
İmamın sahip çıktığı şahıs, caminin jeneratörünü çaldı İmamın sahip çıktığı şahıs, caminin jeneratörünü çaldı         
12:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
Elektrik faturası 75 liranın üzerinde gelenler serbest tüketici olabilecek Elektrik faturası 75 liranın üzerinde gelenler serbest tüketici olabilecek         
10:01
Borcu olanlar dikkat! Yapılandırma başvurusu için son tarih 31 Aralık Borcu olanlar dikkat! Yapılandırma başvurusu için son tarih 31 Aralık         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 17:47:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrılılar, Başkan Sayan'a sahip çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei