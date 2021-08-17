Ağrılılar Diyarbakır'a "Beyaz Yürüyüş"e hazırlanıyor - Son Dakika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Diyarbakır annelerine destek için 22 Ağustos Pazartesi günü ben de dahil olmak üzere 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yürümek istiyoruz. Terörü dünyaya afişe etmek istiyoruz. Diyeceğiz ki 'edi bese' (yeter artık)" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Sayan, yapılan çalışmalar ve projelerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Sayan, burada yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın bugüne kadar Kürtlere kan, gözyaşı ve beladan başka bir şey getirmediğini söyledi.

Terörü sadece Kürtlerin bitirebileceğini belirten Sayan, şöyle konuştu:

"Anneler bizden daha cesur isyan ettiler şu anda Diyarbakır'da oturuyorlar ve çocuklarını teker teker alıyorlar. Anne çocuğunu alabiliyorsa Ağrı, Van, Diyarbakır ve Kars gençlerini alabilir. Biz de o anneler kadar cesur olup gençlerimizi geri alabilirsek terörün kökünü kazarız. Terörün derdi Kürt değil. Siz Kürdistan'ı vaat edin kabul etmezler. Taliban ve diğerleri gibi hepsi Amerika'nın taşeronudur. Diyarbakır annelerine destek için 22 Ağustos Pazartesi günü ben de dahil olmak üzere 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yürümek istiyoruz. Terörü dünyaya afişe etmek istiyoruz. Diyeceğiz ki 'edi bese' (yeter artık)."

Sayan, katılımcılardan yürüyüşe destek vermelerini isteyerek, diğer şehirlerden gelenlerle Diyarbakır'da bir milyon kişinin Türk bayrağı sallayacağını ifade etti.

Kürt gençlerinin geleceğini düşünerek ve Türkiye'nin kargaşa içindeki ülkeler gibi olmasını istemedikleri için yürüyüşü yapacaklarını aktaran Sayan, şöyle devam etti:

"El ele verelim Ağrı'da yakılan ateşle birlikte terörün aşağıya doğru yuvarlandığını dosta ve düşmana gösterelim. Ağrı Dağı kadar başımız dik olacak. 'Teröre karşıyız, Kürt'üz ve Türk kardeşimle beraberiz. Bu vatan bizim, biz teröre lanet okuyoruz' diyeceğiz. O zaman gelin görün bu bölgenin tadından doyulur mu. Ağrı'nın öncülüğünde Diyarbakır annelerinin yürüyüşünü bütün dünyaya mal etmemiz lazım. Bu bir Savcı Sayan davası değildir. Bu teröre dur demenin davasıdır. Biz bu annelerin çeyreği kadar cesur olabilirsek onlar kendi çocuklarını nasıl kurtardıysa bizde kendi toprağımızı ve insanımızı bu din bilmez Allah tanımaz ve millete zulmetmekten başka düşüncesi olmayan yabancı devletlerin taşeronu olarak bizim bölgemizi parçalamak isteyen insanlara karşı büyük bir mücadele vermiş oluruz."

Sayan, pazartesi sabah Ağrı il sınırından yürüyüşe başlayacaklarını, Bitlis'in Ahlat ilçesine gelmesi planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceklerini kaydetti.

Yürüyerek Diyarbakır'a 12 günde ulaşmayı hedeflediklerini ve annelerin oturma eyleminin 2. yıl dönümünde onların yanında olarak bildiri okuyacaklarını vurgulayan Sayan, "Yürüyüşün adı 'Beyaz Yürüyüş'. Eşofman, tişört ve şapkalar hazırlandı. Yol güzergahı boyunca sağlık ekipleri bizi takip edecek. Yolda bize katılanlar olursa bizim gurubun dışında yol alabilirler. 50'şer kişiden oluşan 40 grup halinde toplamda 2 bin kişi olacağız. Her grubun başı ile whatsapp grubu oluşturacağız." diye konuştu.

Sayan, Ağrı'dan Diyarbakır'a 330 kilometrelik bir mesafe olduğunu, günde 35 kilometre yürümeyi planladıklarını, duruma göre Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları veya geceyi uyku tulumlarında geçireceklerini sözlerine ekledi.

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