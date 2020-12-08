Ağrılılar güne karla uyandı - Son Dakika

Ağrılılar güne karla uyandı

AĞRI - Ağrı merkeze bağlı köylerde gece yağan karla sabah karşılaşan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Ağrı'da merkeze bağlı birçok köyde kar yağışı etkili oldu. Gece saat 01.00 sularında etkisini gösteren kar yağışı yerleri beyaz örtü ile kaplarken vatandaşlar ise kara uykuda yakalandı. Gece geç saatlerde etkili olan kar yağışından habersiz olan vatandaşlar her yerin beyaz örtüyle kaplı olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadılar. Havanın aydınlanmasıyla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

'Sabah saatlerinde uyandığımızda karla karşılaşınca şaşırdık'

Kar yağışının gece saatlerinde başladığını ancak o saatlerde uyudukları için karın yağdığından haberlerinin olmadığını söyleyen Remzi Genç, "Kar gece saatlerinde yağmaya başladı. Sabah kalktığımızda her taraf bembeyazdı. Sabah saatlerinde uyandığımızda karla karşılaşınca şaşırdık. Sürü sahipleri olarak karın yağmasıyla birlikte sularımız donunca mağduriyet yaşadık. Biz de sürüyü derede sulamaya götürmek zorunda kaldık. Yapacak bir şey yok." dedi.