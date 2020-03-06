Ağrılılar İdlib şehitleri için yürüdü - Son Dakika

AĞRI (İHA) – Ağrı'da vatandaşlar cuma namazı sonrası İdlib şehitleri için yürüyüş düzenledi.



Merkez Camisi'nde cuma namazı öncesi, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince düzenlenen saldırıda şehit düşen askerler için mevlit okutuldu. Cuma namazının ardından ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez, Vatan Sana canım feda" sloganları eşliğinde Abide Meydanı'na kadar yürüdü. Abide Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile birlikte askerler için dua edildi.



"Şehitler tepesi boş kalmayacak"



Vatandaşlarla birlikte yürüyüşe katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yaptığı açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunarak, "Birileri Esad'la iş birliği yapabilir. Ama bu ülke dün olduğu gibi bu günde dimdik ayaktadır. Milli ve yerli liderleri vardır. Birileri ihanet içerisinde olabilir. Hainlik içerisinde olabilir. Ki tarihe baktığımızda Osmanlı'dan bu güne kadar içimizde hainler olmuştur. Ama unutmayın ki Hainlerin çok daha fazlası bizim milli ve yerli liderlerimiz vardır. Allah onların eksikliğini vermesin. Biz hepimiz onların yanındayız. Biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'nin yanındayız. Biz bu memleket için mücadele eden her kim olursa olsun onun yanındayız. Biz hepimiz biriz. Dün nasıl Çanakkale geçilmez dediysek bu gün yine aynı anlayışla Türkiye'nin sınırları geçilmez diyoruz. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak" dedi. - AĞRI