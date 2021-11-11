Üye Girişi
Ağrılılar "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi ile kütüphaneye kavuştu - Son Dakika

Ağrılılar "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi ile kütüphaneye kavuştu

11.11.2021 15:01

Ağrılılar "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi ile kütüphaneye kavuştu "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Ağrı'ya kazandırılan ilk kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Ağrılılar "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi ile kütüphaneye kavuştu

AĞRI - "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Ağrı'ya kazandırılan ilk kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Ağrı'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinde kapsamında kentte 554 okula yapılması planlanan kütüphanelerin ilkinin açılışı gerçekleştirildi. Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulunda hizmete giren kütüphanenin açılış törenine katılan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 554 okula yapılacak olan kütüphanelerin tamamında ilin değerleri olan Nuh'un Gemisi ve Ağrı Dağı'nı sembolize eden rafların olacağını söyledi.

Kitapların nesiller arası haberleşmeyi sağlayan iletişim araçları olduğunu vurgulayan Vali Varol, "Okulumuzda bir kütüphane açılışı gerçekleştirdik ama bu sadece bir okulda açılan bir kütüphane yatırımı olarak görmemek lazım. Sayın bakanımızın göreve geldikten sonra hızlıca hayata geçirdiği "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak " projesi kapsamında ilimizdeki tüm okullara kütüphane kazandırmak için çok hummalı bir çalışma başlattık.

Bu kapsamda ilimizdeki okullardan kütüphanesi bulunmayan 554 tane okula kütüphane kazandırmış olacağız. Bunu yaparken de ilimizin en önemli değerlerini sembolize edecek tasarımlar ortaya koyuyoruz. Bu tasarımlarda, ilimizdeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından üretilen materyalleri kullanıyor, okullarımıza kazandıracağımız kütüphanelerin ilimizin değerlerini yansıtacak olması ve ilimizde yine okullarda üretilen malzemelerle yapılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugün burada, tasarımıyla Nuh'un Gemisi'nin sembolize edildiği, 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında ilimize kazandırdığımız ilk kütüphanenin açılışını gerçekleştireceğiz." dedi.

Kütüphanenin öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Varol, öğrencilerle kurdele keserek kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.Açılışın ardından kütüphanede incelemelerde bulunarak öğrencilerle kitaplar hakkında sohbet eden Vali Varol, çocukların gözündeki ışığın, kendilerine güç verdiğini belirtti. Kütüphanede akıl ve zeka oyunu oynayan çocuklara oyunlarında eşlik eden Vali Dr. Osman Varol, öğrencilerin davetini geri çevirmeyerek onlarla oyun oynadı. Kütüphane içerisinde bulunan alanda kodlama eğitim alan öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Varol, kendine güvenen, gelişime açık ve öğrenme arzusu olan çocukların eğitim gördükleri okulların çağın gelişimine ayak uyduran teknolojik ve teknik altyapıya sahip olduğunu vurguladı.

Daha sonra okulda incelemelerde bulunarak okulun kapasitesi ve teknik donatıları hakkında yetkililerden bilgi alan Val Varol, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerimizle bir araya gelip gelecek hedefleri hakkında bilgi aldığı çocuklara başarılar diledi.

Ağrılılar Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi ile kütüphaneye kavuştu
Ağrılılar Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi ile kütüphaneye kavuştu
Ağrılılar Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi ile kütüphaneye kavuştu
Ağrılılar Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi ile kütüphaneye kavuştu

Osman Varol, oyunlar, Ağrı, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrılılar 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi ile kütüphaneye kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

15:03 "İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı Beşiktaş'ın stadında korku dolu anlar! Facianın eşiğinden dönüldü 14:37 Beşiktaş'ın stadında korku dolu anlar! Facianın eşiğinden dönüldü Zajc: Teklif varsa giderim 14:20 Zajc: Teklif varsa giderim
BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı 14:15 BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 13:47 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım 12:14 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak 11:32 Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden 10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi

Son Dakika Haberleri
15:07 Merve Boluğur, saçlarını kestirdi
15:03 "İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı
14:56 AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü
14:25 EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz
14:19 Zajc: Teklif varsa giderim
14:19 Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu
14:15 BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı
13:40 Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj
13:36 Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü!
13:15 Burak Elmas, stada gelen minik misafirini Galatasaraylı yaptı!
Merve Boluğur, saçlarını kestirdi Merve Boluğur, saçlarını kestirdi         
15:08
AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü         
14:57
EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz         
14:26
Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu         
14:19
Kocası sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! Talihsiz kadından geriye evine götüreceği ekmekler kaldı Kocası sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! Talihsiz kadından geriye evine götüreceği ekmekler kaldı         
14:14
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor         
12:19
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti         
11:25
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş         
09:21
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 15:14:18. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrılılar "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi ile kütüphaneye kavuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement