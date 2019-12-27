Ağrılılardan yerli otomobil fabrikası talebi - Son Dakika
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Ağrılılardan yerli otomobil fabrikası talebi

6 saat önce

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yerli otomobil fabrikasının Ağrı'ya kurulmasını istedi.

Ağrılılardan yerli otomobil fabrikası talebi, System.String[]

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yerli otomobil fabrikasının Ağrı'ya kurulmasını istedi.


Paylaşımında Tekstil Kent projesi ile dünya devi tekstil firmalarının Ağrı'da üretim yapmaya başladığını belirten Sayan, yerli otomobil fabrikasının Ağrı'ya kurulması ile, Ağrı'dan Asya'ya çok rahat araba ihracatı yapılacağını söyledi.


Sayan paylaşımında: "Milli ve Yerli otomobil fabrikası Ağrı'ya yakışır. Dünya tekstil devlerinin üretim yeri olarak seçtikleri ilimizi otomobil fabrikasıyla taçlandırmalıyız. Bütün Asya ülkelerine satarız" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Savcı Sayan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:14 Kaynak: İHA
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