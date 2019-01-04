Ağrısız Rahim Filmi (HSG)

Rahim filmi, sperm ile yumurtanın buluşma yollarını ve embriyonun tutunup gelişeceği rahim boşluğunu incelemek için kullanılan röntgen tanı yöntemidir.

AĞRISIZ RAHİM FİLMİ NEDİR?

Rahim filmi, eski teknikler kullanılarak yapıldığında anestezi gerektirebilecek kadar şiddetli ağrılara sebep olabiliyor ve bu tekniğin sıklıkla tetiklediği rahim kası krampları nedeniyle aslında açık olan tüpler tıkalı gibi çıkabiliyor. Yeni nesil cihazlar ve yeni yöntemlerin kullanıldığı "ağrısız rahim filmi" tekniğinde ise ağrılar ortadan kalkmış veya en aza indirilmiş, işlem daha kolay ve kısa bir hal almıştır. Bu teknik, tüm bileşenleri ile birlikte kullanıldığında, filmler daha net, doğru sonuç verme oranları daha yüksek, inceleme sırasında maruz kalınan radyasyon miktarı daha az ve komplikasyon oranı düşüktür.

Ağrısız rahim filmi tekniğinde, anestezi veya ağrı kesici ilaçlar kullanmaya gerek kalmamaktadır. İşlem zaten genellikle ağrısızdır. Bazen verilen ilacın tüplerden geçişi adet sancısı gibi hissedilse de bu sancı geçici ve düşük seviyededir.

Ağrıyı meydana getiren faktörler, uygun açı ile film çekmek için rahmin itilmesi veya çekilmesi, bu amaçla rahme geçirilen çengel, kullanılan ilacın fiziksel özellikleri, ilacı içeriye doldurabilmek için kullanılan aletler ve ilacı tüplerden geçirebilmek için uygulanan basınçtır. Eski tekniklerde ağrıyı tetikleyen bu faktörler, yeni teknikte ortadan kaldırılmış veya en az seviyeye indirilmiştir.

AĞRISIZ RAHİM FİLMİ NASIL ÇEKİLİR?

Ağrısız rahim filmi tekniğinde C kollu röntgen-anjiografi cihazları kullanılmaktadır. Bu cihazlar rahmi itmeden, çekmeden, çengel takmadan uygun açı ile film çekebilmeye imkân verir. Pahalı ve hassas olan bu cihazlar aynı zamanda düşük radyasyon ile çok daha net görüntüler elde edebilmeyi sağlar.

Ağrısız rahim filmi tekniğinde su bazlı yeni nesil ilaçlar ve ilacı rahim içine doldurmak için yumuşak, balonlu kateterler kullanılır. İlaç tüplerin birinden veya ikisinden geçmez ise ağrı meydana getiren yüksek basınç uygulamak yerine doğrudan tüpün içine ilaç yollamak üzere "selektif salpingografi" denen teknik ile incelemeye devam edilir.

Ağrısız rahim filmi tekniği ancak yukarıda bahsedilen alet, aparat ve tekniklerin hepsi bir arada kullanıldığı takdirde tam başarılı olacaktır. Sadece balonlu kateterle, sadece yeni nesil ilaçlarla veya sadece C kollu cihazla film çekilmesi, ağrısız rahim filmi tekniğinin kullanıldığı anlamına gelmez. Bütün bunlarla birlikte "selektif salpingografi" denen, doğrudan tüp içine ilaç verilebilmesini sağlayan özel kateter ve tekniğin de gereğinde kullanılabilmesi şarttır.

Ağrısız rahim filminde filmi çekilecek kadın sırtüstü yatar. İnceleme için gerekli aparatların yerleştirilmesi, ilacın verilip filmlerin çekilmesi genellikle birkaç dakika içinde biter.İşlemden sonra kişi işine dönebilir, arabasını sürebilir, normal gündelik yaşantısına devam edebilir.